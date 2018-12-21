出國省很大！機票比價神器教你在這3大國外機場殺時間

文／七逗旅遊網 圖／Airbare go票機、shutterstock.com提供

出國想省錢，買機票時，聰明的您一定會使用機票比價平台「Airbare go票機」，尋找最便宜的機票。而凌晨出發的班機、需要轉機的航班，價格往往比較低，再搭配各個機場的設施，先在機場休息、打發時間，又可以省下一筆住宿的費用喔！



▲還不知道機票比價平台「Airbare go票機」？馬上到官網，試著搜尋最便宜的機票！(圖／Airbare go票機提供)

Airbare go票機除了讓旅客買到便宜的機票，還教大家處處省錢的方法，如果您將到這些大型的國外機場：新加坡樟宜機場、泰國素旺那普機場、荷蘭的史基浦機場轉機，或剛好要於凌晨時，在這些地方出入境，絕對要對這些機場有更進一步的瞭解。



▲妥善利用機場休息區，省下旅費。(圖／shutterstock.com提供)



提到全球最佳機場，新加坡的樟宜機場當之無愧，在英國顧問公司─Skytrax所做的全球最佳機場調查中，樟宜機場從2012年至2018年都排名全球第一。樟宜機場第2、第3航廈都擁有24小時營業的電影院，可免費觀賞各種影片；隨處可見的主題花園美輪美奐，是拍照打卡的好地點；還有許多設施，讓人能快速打發候機、轉機時間。最重要的是，這裡號稱「全球最好睡機場」，各個航廈都有舒適的躺椅、免費的休息區，像是第二航廈，就有提供電視螢幕、座椅的Xperience Zone、E11登機口旁甚至還有躺椅；第三航廈的美食街附近也有不少座椅區。





▲樟宜機場可愛的花圃裝飾。(圖／shutterstock.com提供)

另外，當您在樟宜機場轉機時，如果距離下次登機的時間還有5個半小時至24小時的空檔，可在轉機區內的報名處，報名完全免費的新加坡導覽之旅，每天都有4個時段的文化之旅、2個時段的城市觀光之旅，一趟遊程共花費2個半小時，到這裡轉機時，若有多餘的時間及體力，一定要好好利用這項免費的服務喔！

泰國是非常受到台灣人喜愛的旅遊國度，首都曼谷有兩個機場：廊曼機場、素旺那普機場，其中素旺那普機場的人潮比較多，也是全球的轉機重地，因此，許多地方都設置了適合休息、睡覺的沙發或座位區，例如到機場捷運的所在地B層樓，這裡的7-11旁就有部分連在一起的座椅可供小憩。





▲荷蘭史基浦機場部分座位區甚至提供插頭給旅客使用。(圖／七逗旅遊網提供)

如果您打算到一些無法從台灣直飛的歐洲地區旅遊，或許會選擇在荷蘭的史基浦機場轉機。荷蘭的台夫特以藍陶聞名，在機場中可看到印製了美麗藍陶花紋的造型休息區，兼具美觀與實用性；機場中充滿濃濃文藝氣息的「荷蘭大道」，讓旅客更認識不同面向的荷蘭。機場中也設置了博物館、圖書館，適合文青們到此一遊；更特別的是，您還可以在機場中見到賭場的身影，未滿18歲請勿進入喔！



▲外觀印有藍陶花紋的造型休息區，充分展現了荷蘭的特色。(圖／七逗旅遊網提供)

更瞭解這些機場後，下次出國，想省下旅費，除了利用能幫你快速比較機票價格的Airbare go票機外，如果有轉機、候機需求，依據航班時間，好好使用機場中的各項設施吧！

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