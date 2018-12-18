鎖定信義區上班族　肉亭信義松高店主打丼飯、鍋物198元起



▲極低溫烤牛肉丼。(圖／黃士原攝)



記者黃士原／台北報導

日本和民集團旗下肉料理專門店「肉亭 わたみ」自一、二號店開幕後廣受好評，12月則是與微風集團合作，12月18日正式進駐信義商圈的微風松高，這也是肉亭百貨首店。進駐微風松高美食街的肉亭信義松高店，鎖定信義區上班族，菜單簡化只有7款丼飯、3款鍋物與小菜，讓上班族在可以快速解決午餐又能享受美味。





▲肉亭丼。

微風集團的常董岡一郎在某次造訪、品嚐到肉亭的料理，便深深被肉亭濃郁的日本風、多道創新又不失和風的肉料理、及吃肉補元氣的時尚風潮所吸引，多次的拜訪與洽談，終於談成此次的合作。肉亭一、二號店觀察到客人對丼飯、鍋物的高接受度與喜愛，肉亭信義松高店維持「吃肉補元氣」的理念，並以丼飯、鍋物為主打，角逐丼飯市場。

為提升丼飯牛肉口感，燒牛肉丼、牛肉壽喜燒中的牛五花全面使用黑安格斯牛肉，而一鍋480元壽喜燒鍋則是使用M8等級以上的澳洲和牛，希望讓信義區的客人用平價也能享受高級食材。





▲炸雞丼。





▲澳洲和牛壽喜燒鍋。

7款丼飯中最吸晴就是極低溫烤牛肉丼，丼飯上疊滿澳洲板腱牛小排，最上面放一顆半熟蛋，最後淋上獨家自製的和風牛排醬，如同一座富士山的牛排丼一份300元；肉亭丼則是使用黑安格斯牛、淋上肉亭招牌的丼飯醬汁，售價200元有找（198元），是搶攻平價丼飯市場的主力。至於不吃牛的朋友，也有炸雞丼可以選，來自日本的醃醬配方，香脆juicy的炸雞堆滿到看不見白飯，讓喜愛雞肉的客人飽口福。

肉亭 わたみ信義松高店主打各式肉料理丼飯，即日起至12月31日點購套餐就贈送刮刮卡，14:00-17:00指定丼飯29% off、12月19日-12月27日消費滿額贈。

肉亭信義松高店

地址：台北市信義區松高路16號B2

電話：(02)2723-5266





▲肉亭信義松高店座位。

