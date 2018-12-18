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再現遊行表演音樂！東京迪士尼35週年音樂會　台灣也聽得到

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▲▼東京迪士尼35週年，東京迪士尼樂園35週年限定日間遊行，東京迪士尼樂園日間遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼35週年。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

東京迪士尼今年迎來開源35週年，從年初開始直到2019年3月底為止，舉辦一系列慶祝活動，現在為了讓台灣民眾不用飛出國，就能實際感受東京迪士尼35週年慶典氛圍，將於2019年1月6日舉辦「歡慶35週年～東京迪士尼度假區®”Happiest Celebration!"音樂會」，將35年來在園區進行的表演、遊行等音樂完全重現。

▲▼東京迪士尼35週年，東京迪士尼樂園35週年限定日間遊行，東京迪士尼樂園日間遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼樂園35週年限定日間遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼東京迪士尼35週年，東京迪士尼樂園35週年限定日間遊行，東京迪士尼樂園日間遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

東京迪士尼無論是遊行表演音樂，或是園區街道內所撥放的音樂等，都帶有獨特的慶典氛圍，讓人去過一次就難忘，此次這場在日本大受歡迎的音樂會將巡迴來台，由樂團、歌手、加上大螢幕所呈現出的精華影像，將東京迪士尼樂園內所有美好回憶用旋律、用演出重現於觀眾眼前，一同沈醉陶醉在視覺、歌曲及舞蹈。內容將分為上下兩部，第一部為週年慶、主題遊樂設施以及遊行等曲子，第二部則從東京迪士尼海洋樂園出發，再回到東京迪士尼樂園的四季，最後全場一起熱舞的高潮絕對不能錯過。

▲▼東京迪士尼35週年音樂會。（圖／PROMAX 提供）

▲東京迪士尼35週年音樂會即將來台。（圖／PROMAX 提供）

東京迪士尼35週年慶典也將一直持續至2019年3月25日為止，包括東京迪士尼樂園和東京迪士尼海樣都有一系列精采的全新遊行表演演出，同時隨著季節變換，不定時會推出不同可愛設計的周邊商品，讓人想一去再去！趁著慶典期間還沒結束，旅客一定要到東京迪士尼去走一趟。

關鍵字： 東京迪士尼 東京迪士尼樂園 東京迪士尼35週年 東京旅遊 日本旅遊 日韓風

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