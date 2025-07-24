開箱最新Buffet「URBAN PARADISE」　九大餐區必吃明星菜一次看

▲饗賓集團最新Buffet「URBAN PARADISE」明開幕。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

繼「饗饗」、「旭集」、「饗 A Joy」之後，饗賓餐旅再推Buffet新品牌「URBAN PARADISE」，明天進駐Dream Plaza，目前第一個月假日午晚餐訂位已滿。餐廳設計了全新九大餐區，料理橫跨全球多元餐酒文化，有美墨的熱情奔放、日式的細膩精緻，也有國人熟悉的台味，餐價1090元至1990元。

明天開幕的URBAN PARADISE，是饗賓餐旅集團最新的餐酒Buffet品牌，坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

▲松葉蟹腳。

▲各式生魚片。

▲松露燻牛肉加州捲。

URBAN PARADISE全新設計九大餐區中，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理，有握壽司、加州捲、生魚片、松葉蟹腳、紅蟳、花蟹、白蝦等海鮮。其中，「松露燻牛肉加州捲」顛覆傳統以海鮮為主體，改以煙燻牛肉包覆酪梨餡心，而「炸蝦鮪魚絲捲壽司」以溫潤醋飯包覆酥脆炸蝦，外層均勻覆上一層以風乾鮪魚精緻刨製的細絲，入口瞬間釋放鹹香鮮美。

▲西瓜絲綢乳酪沙拉。

▲煙燻鮭魚奶油泡芙。

▲海膽干貝最中。

「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜，明星菜之一的「西瓜絲綢乳酪沙拉」是以亞洲型態展演西式沙拉的料理，鮮甜西瓜切片鋪底，灑上七味粉與香烤花生，輕覆特製桂花油醋，最終拌入柔滑的絲綢起司；而「煙燻鮭魚奶油泡芙」以北歐料理特色為發想，將奶油起司、煙燻鮭魚與些微蒔蘿揉合為內餡，填入空氣感十足的泡芙。

▲以佛卡夏餅皮打造的風味PIZZA。

「美樂地」這裡主打以佛卡夏餅皮打造的風味PIZZA、法式焗烤及富創意變化的迷你吐司，「法式紅酒燉蛋」是道地的法國鄉村料理，以紅酒醬細火慢燉蘑菇、煙燻培根與火腿，中央佐上一顆水波蛋。

▲煙燻熟成牛腹。

▲溫達盧炭香豬肋排。

「VIVA」西班牙文是萬歲的意涵，這區提供火烤與鐵板料理，「溫達盧炭香豬肋排」以風味強烈的印度溫達盧香料層層醃製入味，再採低於攝氏100度的低溫烹調技法；「煙燻熟成牛腹」經24小時香料醃製，以65度C溫度慢烤8小時，再煙燻2小時，肉質軟嫩、煙香內斂；「酒粕烤生蠔」嚴選肥美生蠔，佐以酒粕低溫蒸烤至恰到好處，使酒粕中細緻的清酒風味釋出。

▲椒鹽龍珠。

▲麻辣燙。

▲古早味鵝湯麵。

匯聚街頭記憶與巷弄人情的「快意町」，餐檯料理融合泛亞洲風格的經典熱炒，有三鮮炒飯、米血拌雙腸、椒鹽龍珠、爆炒生花枝、麻辣燙，而台灣街頭常見的鵝肉小攤也搬到這，不只能吃到酸菜鵝腸、白斬鹽水鵝，明星料理「古早味鵝湯麵」，選用重達4公斤的上選鵝肉，經3小時文火細熬，湯色清亮，香氣厚實。

▲鹽烤香魚。

▲孜然香烤五花肉。

▲炭烤南洋雞肉沙嗲。

▲美國南方炸雞腿。

▲越式炸蟹肉餛飩佐酸甜醬。

「香鑲」則吃得到多國風味烤物，除了鹽烤軟絲、鹽烤香魚、鹽烤松阪豬外，還有孜然香烤五花肉，以及明星料理「炭烤南洋雞肉沙嗲」，把去骨雞腿肉以南洋香料醃漬入味，炙火烤至外脆內嫩，佐以濃郁花生醬。「脆焠」網羅多國經典炸物，「美國南方炸雞腿」皮脆肉多汁，「越式炸蟹肉餛飩佐酸甜醬」結合蟹肉、魚露、糖與南洋香料，高溫酥炸至外脆內鮮，可搭配主廚特製的祖母酸甜醬，酸中帶甜。

▲「Wonderland」甜點區是味蕾的After Party，這裡供應水果、蛋糕、餅乾及冰淇淋。

▲蜜煙微醺聖代。

「Wonderland」甜點區是味蕾的After Party，這裡供應水果、蛋糕、餅乾及冰淇淋。其中「炙燒雲朵布朗尼」出餐前再現烤，淋上焦糖點綴，溫熱蛋糕體逼出香甜。這裡還有與知名蜷尾家聯名的冰品；「蜜煙微醺聖代」以哈密瓜利口酒製成霜淇淋，搭配焦糖楓糖培根，鹹甜交融，屬於大人的甜點；「18歲的第一天」以柚子風味啤酒製成冰沙質地的雪酪。

▲URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化。

▲無酒精調飲「DRAGON'S KISS」。

URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化，提供18款酒品，除紅酒、白酒、氣泡酒，也提供清酒、梅酒及小米酒，「Oasis」還有4款專屬調酒、2款無酒精調飲，其中以URBAN PARADISE為名的主題調酒，運用鳳梨、柳橙、紫蘇，交織出明亮層次。

URBAN PARADISE主張「輕奢微醺」的生活風格，也攜手「GBA 精釀啤酒」提供3款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒；其中「小麥酵母愛爾」展現正統德國風味，口感清新細緻；氣泡感適中「梅爾森拉格」則以濃郁麥芽香為主調，入口甘醇滑順，融合焦糖、堅果、太妃糖等深層香氣；「OASIS」是GBA特別量身打造的限定酒款，帶有宜人麥芽甜香、苦味輕盈。

目前URBAN PARADISE假日午晚餐訂位全滿，下午餐剩零星位子，而平日則有9成滿，餐價1090元至1990元。線上訂位網址：https://www.feastogether.com.tw/booking/URBANPARADISE

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▲島語自助餐高雄漢神店8月22日開幕，資料照。

另外，有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，官方公布高雄漢神店將於8月22日開幕，7月29日開放8月22日至9月30日線上訂位，8月1日開放10月31日前的預約。

島語自助餐廳是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂位吃到飽稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。