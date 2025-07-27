都市忘憂地「鳥島」藏身北市公園　兼賞紫薇花、落羽松池

▲大安森林公園大生態池有兩座「鳥島」，每年春夏進入最佳觀賞季節。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

你知道大安森林公園內，藏有兩座「鳥島」嗎？每年春夏，鷺科鳥類進入繁殖季，是觀賞小白鷺、黃頭鷺和夜鷺築巢育雛的絕佳時節，從大安森林公園捷運站5號出口進入，會先看到盛開的紫薇花，沿著園路步行至大生態池，映入眼簾的便是一幅城市綠洲景致，聆聽鳥鳴，感受大自然的呢喃樂曲。

▲從捷運5號出口踏入大安森林公園，首先會看到盛開的紫薇。（圖／公園處提供）



大安森林公園是台北人的後花園，除了每年一次的杜鵑花季，平時也吸引許多民眾前來親近自然。其中，大生態池畔是熱門的賞鳥地點，大安森林公園之友基金會介紹，生態池中有兩座小島，周邊及小島上種植水柳、榕樹、茄冬、苦楝，以及蝴蝶食草、蜜源等植物。

▲因小島上沒有人為干擾，吸引大量夜鷺、黃頭鷺與小白鷺在此棲息與繁殖。（圖／記者彭懷玉攝）

也因小島上沒有人為干擾，吸引大量夜鷺、黃頭鷺與小白鷺在此棲息與繁殖，小島又被暱稱為「鳥島」，水濱、灌叢和樹上，還有紅冠水雞、白腹秧雞、紅嘴黑鵯、黑冠麻鷺、綠繡眼、白頭翁及五色鳥，忙著覓食、整羽，或在池畔打盹棲息，觀察牠們活動十分有趣。

▲大安森林公園大生態池猶如一座城市綠洲，吸引許多民眾前來放空，感受自然脈動。（圖／記者彭懷玉攝）

公園處表示，從捷運5號出口踏入大安森林公園，首先會看到盛開的紫薇，一串串粉紫花朵隨風搖曳，揭開浪漫的迎賓序曲；而池畔旁種植的落羽松，夏季呈現翠綠色，展現出蓬勃的生機，到了11月底，落羽松將轉為橙紅，為公園增添詩情畫意的氛圍。

▲池畔旁種植的落羽松，夏季呈現翠綠色，展現出蓬勃的生機。（圖／記者彭懷玉攝）

大安森林公園

交通資訊

捷運路線：搭淡水信義線至大安森林公園捷運站2、3、4、5號出口。

公車路線：搭18、207、211、235、237、278、278區、284、295、295副、52、568、662、663、680、688、72、949、和平幹線、復興幹線至大安森林公園站；0東、1503、20、22、226、38、88、88區、信義幹線、台北觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站。