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證件對中「528」任2碼　全桌升級鮑魚、烏魚子吃到飽

▲對中幸運數字，涮樂和牛升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲對中幸運數字，涮樂和牛升級九孔鮑魚吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

8月是屬於爸爸的月份，馬辣集團推出慶祝活動，只要有效證件對中「528」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享有不同優惠，像是涮樂和牛、熊一送全桌鮑魚吃到飽。

8月的馬辣證件優惠以「528」（我愛爸）為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，如22、88），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲新馬辣、馬辣壽星或對中幸運數字，升級大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲對中幸運數字，新馬辣、馬辣升級大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份（市價388元）。

肉之間大盤肉幸福鍋物：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

▲對中幸運數字，夯下去升級烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲對中幸運數字，夯下去升級烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

熊一燒肉：2位成人以上消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「烏魚子吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）1份。

狗一下日式居酒食堂：2成人以上用餐，每人均消700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

另外，在充滿感恩的父親節，王品牛排以「謝」之名，獻給生命裡每一位值得感謝的人，8月29日前的平日到餐廳消費2份套餐，名字裡有「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字的同音，就送價值千元的「法式焗龍蝦」。

藝奇日本料理8月底前款待符合父親身分的饕客，只送不賣的「牡蠣雙味佐鮭魚卵」1份，將帶殼牡蠣以百里香與蒜香慢火浸煮，搭配鮭魚卵佐手工特製牡蠣醬，可品嚐到鮮香濃郁與鹹潤的雙重風味。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 馬辣集團 身分證優惠

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