島語高雄漢神店「1萬個座位5分鐘訂滿」　周五再開放10月預約

▲島語自助餐高雄漢神店8/22開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，今日開放8月22日至9月30日線上訂位，業者表示，首週（8月22~29日）座位不到1分鐘即全數被訂光，9月底前線上搶先開放超過1萬個座位，也於5分鐘內全數訂滿。

▲島語自助餐廳有升級版漢來海港稱號。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐廳在開幕後1個月就傳出進駐台北大巨蛋，但一直沒有進度，反而是今年3月傳出高雄漢神百貨8樓改裝後會有自助餐進駐，後來漢來美食證實由島語自助餐廳進駐，日前鎮官方公布高雄漢神店8月22日開幕，今日開放8月22日至9月30日線上訂位。

漢來美食表示，首週（8月22~29日）座位不到1分鐘即全數訂光，9月底前線上搶先開放超過1萬個座位，也於5分鐘內全數訂滿。至於而沒訂到的民眾，可在8月1日搶訂10月31日前的座位。

島語自助餐廳是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂位吃到飽稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲饗賓集團最新Buffet「URBAN PARADISE」明開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，繼「饗饗」、「旭集」、「饗 A Joy」之後，饗賓餐旅再推Buffet新品牌「URBAN PARADISE」，坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

URBAN PARADISE全新設計九大餐區中，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理，有握壽司、加州捲、生魚片、松葉蟹腳、紅蟳、花蟹、白蝦等海鮮；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」這裡主打以佛卡夏餅皮打造的風味PIZZA、法式焗烤及富創意變化的迷你吐司。

▲煙燻熟成牛腹。（圖／記者黃士原攝）

「VIVA」西班牙文是萬歲的意涵，這區提供火烤與鐵板料理；匯聚街頭記憶與巷弄人情的「快意町」，餐檯料理融合泛亞洲風格的經典熱炒；「香鑲」則吃得到多國風味烤物，「脆焠」網羅多國經典炸物，「Wonderland」為甜點區。「Oasis」提供4款專屬調酒、2款無酒精調飲，以及3款風味迥異、適餐性極高的精釀啤酒。

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