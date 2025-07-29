「辻利茶舗X白狐院」最新聯名開跑　有焙茶華夫餅、焙茶果茶

▲辻利茶舗再度找來白狐院推出全新5款聯名甜點、飲品。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」再度攜手韓國人氣華夫餅「白狐院」合作，以京都宇治焙茶、抹茶做為主題推出一系列期間限定甜點、飲品，即日起至8月31日於白狐院2門市限時販售。

▲一共有3款聯名華夫餅。

辻利茶舗找來白狐院推出全新3款華夫餅、2款特調冰飲，其中「特上沙丘鹽之花X辻利宇治焙茶華夫餅」，以手工採集的法國沙丘鹽之花製成巧克力內餡，搭配濃郁焙火香氣的宇治焙茶、酥脆焙茶酥及自家熬製焦糖，創造出鹹甜交織的口感，整份售價435元、半份229元。

「明艷覆盆莓X辻利宇治焙茶華夫餅」選用覆盆莓果醬結合焙茶生乳霜，再加入覆盆莓果粒脆米餡，打造清爽果香與柔滑奶香的雙重滋味，整份售價415元、半份220元；「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」則是酥香抹茶華夫餅包覆新鮮製作的抹茶生乳霜，最後淋上香甜自熬糖蜜，再灑滿抹茶粉，整份售價405元、半份售價216元。

▲聯名飲品有焙茶果茶、焙茶奶霜椰子水。

飲品部分，「辻利宇治焙茶．魔紗茂谷柑」選用台灣茂谷柑果汁調和焙茶，帶來清新果茶滋味，售價145元，限冰飲；「辻利宇治焙茶．雲」則以椰子水為基底，加入濃郁焙茶奶霜，售價155元，限冰飲，以上品項即日起至8月31日於白狐院永春總店、大安門市限時販售，數量有限、售完為止。

▲TrueWin初韻推出全新「杜拜巧克力系列」。（圖／TrueWin初韻提供）

手搖飲品牌「TrueWin初韻」近日也有全新杜拜巧克力系列，主打爆餡「杜拜巧克力舒芙蕾」，選用濕潤綿密巧克力蛋糕體，內餡填入來自法國品牌的法芙娜巧克力冰心奶霜，外圈裹上香脆開心果脆片，口感苦甜好吃，再搭配大眼造型，趣味性十足，售價150元。

「杜拜巧克力輕乳」則以可可輕乳作為基底，混合濃郁巧克力與輕盈奶香，上層鋪上鹹香奶蓋及滿滿開心果脆片，打造甜中帶鹹的濃郁滋味，售價95元，7月25日正式上市。

提醒雙品項皆有販售的門市包括基隆廟口、台北饒河、台北南西、台北古亭、樹林保安、新莊後港、三重五華；僅販售杜拜巧克力輕乳門市為楊梅埔心、員林站前、鳳山青年、中壢過嶺。