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大雪山森林小木屋回歸　20間房亮相「一晚3800元起含早餐」

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲大雪山森林小木屋委外營運後重新回歸，平日住一晚含早餐3,800元起。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

記者彭懷玉／綜合報導

山中住宿新選擇加一！位於台中的大雪山國家森林遊樂區，向來是避暑首選之一，日前園區20間小木屋完成整修，換上全新床墊與電視，並新增免治馬桶，打開窗就是綠意盎然的景致，平日住一晚含早餐3,800元起。

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲歷經數月工程，首波小木屋住宿設施20間已完成整修。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

大雪山國家森林遊樂區自4月1日起配合住宿餐飲ROT委外，相關設施全面整修。台中分署表示，歷經數月工程，首波小木屋住宿設施20間已完成整修，即日起重新提供住宿，其餘住宿空間整修後，將於8月到11月間陸續開放。

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲▼小木屋整修以舒適、明亮為主軸，內容著重室內外空間檢查和整修。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

台中分署說明，這次小木屋整修以舒適、明亮為主軸，內容著重室內外空間檢查和整修。其中，包含進行浴室乾濕分離隔板更新、增設免治馬桶、原木窗變形更新為氣密窗，窗戶、室內地板、紗門全面換新，並將室內外牆面油漆粉刷、階梯更新，整體呈現溫潤自然的風格。

房內設備也同步升級，舉凡更換全新床墊與電視、提供免費WiFi，並將房間木地板更新、增設除濕機，冬天時提供葉片式電暖器等。旅客白天可在涼爽山林中漫步、賞鳥，夜晚仰望星空，欣賞浩瀚銀河，感受大自然的神奇療癒。

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲夜晚仰望星空，欣賞浩瀚銀河，感受大自然的神奇療癒。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

至於房價部分，20間雙人小木屋坐落在蓊鬱森林中，平日住一晚3,800元；旺日4,300元；假日4,800元，皆含早餐。若想加購晚餐，住客一人550元可在大雪山餐廳享用自助式晚餐；住宿客人加購午餐則有一人400元優惠，含多種菜色和飲料能自助享用。

▲大雪山森林小木屋回歸。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

▲大雪山森林小木屋率先開放訂房入住，惠森館、大雪山賓館房價一次看。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署臺中分署）

另外，大雪山賓館預計11月開放，由於設定為平價房型，且占總房間數的一半以上，一晚僅2,800元起；原第一賓館將改名為惠森館，預計8月下旬迎賓，平日住一晚3,600元起。

關鍵字： 台中旅遊 大雪山國家森林遊樂區 大雪山森林小木屋 避暑勝地 小木屋 飯店旅宿 度假旅館

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