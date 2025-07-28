ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

添好運8月續推「港點吃到飽」　服務門市新增信義A8店

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運官方臉書粉專今早宣布，點心放題延續到8月底，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，即日起開放1個月內網路訂位。

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，今早官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到8月31日，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店8月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

另外，朵頤是饗賓集團的Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，僅剩的新莊店因場地租約到期，去年8月31日結束營業，業者表示會尋找合適地點重新開幕，今年初傳出將進駐宏匯廣場，但一直未有開幕消息，反而近期被新光三越台南小北門店曝光，南部首店就是開在自家商場，但開幕日未定。

根據朵頤餐廳新莊店熄燈前舊資訊，除了主餐，自助吧包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理。

關鍵字： 美食雲 添好運 港點吃到飽　

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

推薦閱讀

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

添好運8月續推「港點吃到飽」　

添好運8月續推「港點吃到飽」　

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

3位「玩火」名廚客座台南晶英

bb.q CHICKEN父親節限時3天送炸雞

bb.q CHICKEN父親節限時3天送炸雞

德州達拉斯景點、交通攻略

德州達拉斯景點、交通攻略

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大雪山森林小木屋1晚3800元起含早餐

證件對中任2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

阿KEN甜甜圈快閃櫃未見搶購人潮

添好運8月續推「港點吃到飽」　

烏龍麵控快衝！香川美食體驗一吃上癮

華航獨家天天直飛香川　體驗日本最大城市美術館

開箱最新Buffet「URBAN PARADISE」　

花蓮欣欣麵館「龍蝦鍋」海味爆棚

「鳥島」藏身北市公園　兼賞紫薇花

香川出發逛展去　瀨戶內國際藝術祭錯過再等3年

熱門行程

最新新聞更多

中國信託中華航空聯名卡　送機票帶你去韓國追星

雪梨「景觀世界」半日遊攻略！

5大品牌「中秋限定禮盒」懶人包

台南「井仔腳鹽田」遭颱風重創　今年10月底前修復完成

文博會逛展攻略！巨型裝置、台灣IP大集合

添好運8月續推「港點吃到飽」　

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366