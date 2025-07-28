添好運8月續推「港點吃到飽」　服務門市新增信義A8店

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運官方臉書粉專今早宣布，點心放題延續到8月底，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，即日起開放1個月內網路訂位。

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，今早官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到8月31日，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店8月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

另外，朵頤是饗賓集團的Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，僅剩的新莊店因場地租約到期，去年8月31日結束營業，業者表示會尋找合適地點重新開幕，今年初傳出將進駐宏匯廣場，但一直未有開幕消息，反而近期被新光三越台南小北門店曝光，南部首店就是開在自家商場，但開幕日未定。

根據朵頤餐廳新莊店熄燈前舊資訊，除了主餐，自助吧包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，吃得到黑松露燉飯、焗烤起司醬通心粉、酥皮巧達濃湯、法式蕈菇濃湯、日式唐揚雞、黑松露炸薯條等料理。