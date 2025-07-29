陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘完售」　秒殺盛況不再

▲陳耀訓蛋黃酥。（圖／Sandra Lee提供）

記者黃士原／台北報導

陳耀訓中秋檔期蛋黃酥今日中午12點30分開放預購，12點45分完售，與過往秒殺盛況不同。

陳耀訓·麵包埠為了讓每個人公平地來搶購蛋黃酥，2021年起比照天王、天后專賣演唱會門票，利用「拓元售票系統」販售，被網友稱為「史上最難搶」的蛋黃酥。不過，有人反映陳耀訓的蛋黃比往年都來得乾柴，再加上每顆售價調漲到112.5元，上次春節檔期不同過往1分鐘內賣光的盛況，開賣15分鐘還有剩，而且相隔幾天後罕見二度開賣，釋出付款失敗而未成立訂單的數量。

今日中午陳耀訓開放中秋檔期蛋黃酥預購，與上次春節檔期相同，並沒有在1分鐘內賣光，直到12點45分才全部完售。

關於有人反映陳耀訓的蛋黃比往年都來得乾柴，陳耀訓曾透過粉專說明，過去他們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80至90%區間為使用標準，不過後來彙整過往客人反映鹹蛋黃的中心白點「是否沒烤熟」、「沒醃透」或口感上的問題，因此決定將鴨蛋醃製熟度提高到90至100%，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但因為蛋黃的特性，形狀和含水量也會改變。

▲不二糕餅提醒，預購需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」日前已公告個人預約相關事項，8月4日、5日、7日、8日開放個人預購，6入蛋黃酥380元，12入760元，大月綜（蛋黃酥6入+檸月酥6入）700元。

店家也提醒民眾8項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月30日為中秋前最後出貨日，10月1日至10月18日暫停宅配。

4、「不二糕餅 購物官網」皆需註冊並登入會員才可下單，請先於中秋個人預訂開放前先註冊好會員以利訂購。

5、「不二糕餅 購物官網」： https://shop.oneonlybakery.com/

6、宅配運費另計，請參考購物官網運費計算表。

7、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

8、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。