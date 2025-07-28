美國德州BBQ名店登台　首店落腳南港「必吃煙燻牛胸肉」

▲美國德州BBQ名店Dayne’s Craft Barbecue來台開設分店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

BBQ愛好者看過來！美國德州名店「Dayne’s Craft Barbecue」首次進軍亞洲，首間海外分店落腳台灣，7月31日正式進駐南港CITYLINK，經典煙燻牛胸肉不用搭飛機就能吃到。

「TEXAS MONTHLY TOP 50 BBQ」是美國當地極具指標性的專業評鑑，大約每隔4年，雜誌的評選團隊會走遍德州選出前50名餐廳，創立於2018年的「Dayne’s Craft Barbecue」，2021年首度進前50大BBQ榜單，今年更是獲得第7名佳績。

▲經典必吃「煙燻牛胸肉」。（圖／記者黃士原攝）

▲「經典德州煙燻拼盤」有2至6人份。（圖／記者黃士原攝）

今年夏天，之前引進「漢堡排嘉」的新誥公司，宣布代理這家BBQ餐廳，於台灣開設首間海外分店「Dayne’s Texas Barbecue」，首店落腳南港CITYLINK，7月31日開幕。為了呈現最正宗的德州燒烤文化，餐廳特別引進經典的 OFFSET偏位式煙燻爐，讓消費者可以品嚐到最道地的煙燻風味。

▲煙燻牛胸炒飯。（圖／記者黃士原攝）

▲煙燻肉醬漢堡排水管麵。（圖／記者黃士原攝）

▲OG漢堡。（圖／記者黃士原攝）

為了能提供最道地的德州燒烤，核心團隊特別赴美國德州Aledo小鎮，進行為期近1個月的學習與技術交流，把18小時全柴火煙燻的正宗德州燒烤技藝帶回台灣。菜單主打有各種BBQ肉品組合的「經典德州煙燻拼盤」（2至6人份，售價980元至2980元），可一次吃到經典的「煙燻牛胸肉」、「煙燻香腸」、「豬肋排」。

如果覺得拼盤份量過多，煙燻牛胸肉、煙燻香腸、豬肋排都能單點，同時考量在地飲食喜好，也研發設計多款創意料理，如「煙燻牛胸炒飯」、「煙燻肉醬漢堡排水管麵」。另提供道地甜點「手作哥拉奇（Kolache）」與「德州香蕉布丁」。

▲美式餐廳LillA回歸，7/29進駐Dream Plaza。（圖／開展集團提供）

另外，2022年LillA於竹北首次與大眾見面，為開展餐飲集團首個自創品牌。但2023年時，因人力嚴重短缺，餐廳決定選擇暫時休息，但LillA也提到，「這不是永別，只是短暫的再見」，之後將會在台北再跟大家見面，而品牌也實現當初的承諾，進駐新開幕的Dream Plaza，明天試營運。

▲川味口水雞肉丸。（圖／開展集團提供）

LillA信義店的菜單仍由「BOTTLESS 非瓶」主廚劉世堯（Eric）、趙韓淞（Han）操刀，混合東西方特色，創造出獨有的「洛城」風味。運用海鮮、辛香料、水果等元素，碰撞出異國滋味同時保留了不加以華麗綴飾，凸顯食材風味的核心信念，帶給大台北消費者與眾不同的美式風情。