美登利壽司吃到飽7/30換菜單　假日可選1280元「變相降價400元」

▲美登利台中店吃到飽7/30換菜單。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

「美登利」台中LaLaport店7月30日起推出新菜單，平假日吃到飽都是1280元，另可以升級1680元方案，能再加點13道壽司與一品料理。由於平日晚餐及假日都能選用1280元，相較過去固定是1680元，變相降價400元。

來自東京銀座知名壽司店「美登利」，在台灣有2家分店，原本都以單點為主，不過台中LaLaport店今年4月調整為吃到飽型態，供應超過70種現點現做壽司，同時自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用。由於原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，LaLaport店自6月起進行價格調整，平日午餐由980元上調至1280元（漲300元，幅度31%）；平日晚餐與周末假日由1180元上調至1680元（漲500元，幅度42%）。

▲美登利台中店7/30後新菜單，點圖可放大。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

美登利今日傍晚公告，7月30日起換菜單，不分平假日與時段都有2種方案可選，1280元一樣可以吃到超過70種現點現做壽司，以及自助吧無限享用，而1680元則是包含1280元全品項，另外再加上鮪魚大腹、海膽軍艦等13道壽司與一品料理。由於平日晚餐及假日都能選用1280元方案，相較過去固定是1680元，變相降價400元。

▲添好運明天插旗大葉高島屋。（圖／添好運提供）

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到8月31日，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店8月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。