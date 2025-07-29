淡水10分鐘煙火8/10登場！3場不同主題　有民歌演唱、美食市集

▲2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀。（資料照／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

2025「淡水漁人碼頭煙火秀」日期出爐！今年將於8月10日、17日、24日連續三個周日登場，10分鐘花火於晚間8點升空，均以12吋高空煙火搭配不同主題設計，期間還有時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會等，打算賞煙火湊熱鬧的民眾，快將日期記進行事曆。

「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」已成為新北市夏季代表性盛會，別於去年僅有兩場高空煙火秀，今年市府加碼至三場，分別在8月10日起連續三個周日晚間施放，不過今年並沒有無人機表演和水舞燈光秀，而是專注在煙火本身，滿足喜愛看夏日花火粉絲的心願。

▲2025「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於8月10日、17日、24日連續三個周日登場。（圖／記者彭懷玉製）



新北市漁業處介紹，在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘的主題煙火，三場煙火秀皆以12吋高空煙火搭配不同主題。首場（10日）的「戀曲永恆」，以桃紅、粉紅色系煙火，並施放大量愛心與水母造型煙火，搭配慢節奏情歌，營造夢幻柔和的戀人專屬時光。

▲八里北堤沙灘也是拍漁人碼頭煙火的絕佳觀景點。（資料照／記者彭懷玉攝）



第二場（17日）「碼頭映像」，主打海藍和檸檬黃色系煙火，透過霞草型、時雨型煙火，呈現海浪律動，並以藍色弧線煙火模擬水波流動，呼應港灣與海洋意象，帶來清新夏日風格；最終壓軸場（24日）「情人之橋」，以橋拱型煙火特效，象徵情人牽手走過情人橋，施放牡丹、大麗、大量斑千輪等繽紛煙火，宛如空中降下花雨，形塑出立體感十足的浪漫篇章，為煙火秀畫下完美句點。

▲北海岸時尚藝術季走秀。（資料照／新北市漁業處提供）



除了煙火秀之外，活動期間還有時尚走秀、微醺之夜DJ秀、民歌演唱會與特色美食等，10日由知名設計師潘怡良率領團隊，共同策劃「北海岸時尚藝術季」為活動揭幕，展示「煙火」及「友善釣魚」等意象的設計服飾。而下午亦有美食攤販、胖卡餐車等眾多特色美食。

17日將邀請DJ劉丞、新秀歌手黃炯銘及雙人組合張菡與朱全接力演出，透過輕電音樂，搭配市集手搖飲、茶酒、啤酒、漢堡及燒烤等，營造夏日微醺時光。24日則由新北捷運公司邀請實力派民歌歌手壓軸演出，為夏夜增添感動。此外，活動會場周邊的假日市集匯聚各式特色攤位，有吃又有玩，可以從下午一路待到夜晚。