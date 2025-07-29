「8/10壽星」連10天玩六福村免費　桃園人遊Xpark半價限2天

▲六福水樂園碧海藍天造浪池。（圖／六福村提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

8月10日壽星站出來！新竹關西六福村驚喜祭出46周年優惠，凡與園區同樣在8月10日生日者，8月1日到10日只要出示證件就能免費玩，若10天都衝樂園，將可省下14,000元票價。另外，Xpark歡慶開幕5周年，桃園人出示桃園市民卡現場購票，所有票種直接砍半，成人票300元。

▲為慶祝開園46周年，8月10日壽星憑證件，即可一連10天免費暢玩樂園。



六福村

為了慶祝開園46周年，六福村今年推出超狂生日回饋，8月1日到8月10日連續10天，8月10日壽星憑證件，即可免費暢玩主題遊樂園，若以10天來算，現省達14,000元票價。

▲身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，六福水樂園只要450元。

即便不是8月10日生日，只要你的身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1,400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元）不妨趁最划算的暑假暢遊六福村。

▲▼限定夜間光舞表演；加碼《光之祭典》高空煙火秀，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，為夏夜畫下句點。



除了周年慶優惠，六福村暑期慶典「部落狂歡–金夏Punch」中，白天有熱情奔放的南島風遊行《守護達努島》；午後迎來全台狂歡《音浪水次元》，由DJ現場打碟、水砲齊發，把廣場變成大型水上舞池。夜幕低垂後，《炫光之夜》用燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園；壓軸的《光之祭典》煙火秀更不能錯過，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，為夏夜畫下華麗句點。

▲桃園Xpark水生公園將在8月7日迎來5周年，對此祭出5周年感謝祭。8月7日、8日，桃園人出示桃園市民卡現場購票，所有票種直接砍半。（圖／Xpark提供，下同）



Xpark

桃園Xpark水生公園將在8月7日迎來5周年，對此祭出周年感謝祭。8月7日、8日，桃園人出示桃園市民卡現場購票，所有票種直接砍半，成人票是300元（原價600元）、學生票220元（原價430元）、博愛孩童票140元（原價270元），1張卡至多可帶5人同行享優惠，時值父親節，適合全家出遊。

▲▼8月7日、8日，桃園人出示桃園市民卡現場購票，所有票種直接砍半；8月9日至31日，本人出示桃園市民卡，8月31日前可享門票85折起。



若錯過8月7日、8日，8月9日至31日，本人出示桃園市民卡，8月31日前可享門票85折起、9月1日至年底前9折起優惠，活動皆適用1張卡5人同行優惠。就算不是桃園人，8月1日至30日每周五下午5點後，全台不限地區，只要5人同行，就能享「全票種5人同行5折起優惠」，同時，Xfun與Xcafe全品項打9折。

▲就算不是桃園人，8月1日至30日每周五下午5點後，全台不限地區，只要5人同行，就能享「全票種5人同行5折起優惠」。



Xpark為日本西武集團旗下都會型水生公園，今年暑假以「新感動・無限」為主題，全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽《Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋》，打造如夢似幻的視聽覺體驗。