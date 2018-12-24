「裸蛋糕」超夯！台北森林系甜點像逛小花園

點評：蛋糕裝飾的像花一樣拿來告白都可以！

▲位在台北市大安區的的Cher Mouton 姆桐花蛋糕整體氛圍相當典雅 。

旅遊中心／綜合報導 影、圖／媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi's travel escapesy

誰說製造浪漫和夢幻只能是放煙火、買花送另一半？媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi's travel escapesy分享最近超夯的「裸蛋糕」，位於台北大安區的Cher Mouton 姆桐花蛋糕以裸蛋糕為特色，每個蛋糕上都好像一座小型花園，讓人賞心悅目，捨不得吃下肚子。

▲▼以淡雅的粉色當作店裡的主色系，而擺盤及裝飾也都十分精緻。





你吃過裸蛋糕嗎？一種蛋糕外層沒有奶油或者奶霜，將蛋糕層次中的材料完全裸露地展現在客人眼前，僅呈現蛋糕本體或是塗抹的奶油十分淺薄。





姆桐花蛋糕店是以裸蛋糕為特色，沒有過多的裝飾也沒有太大的負擔，放上些許的果類或花瓣當作點綴，以大自然的森林系感呈現，讓外觀看起來更為輕盈。而蛋糕的奶油量雖減少，吃起來卻不會過乾，口感的細緻綿密在沒有太多奶油的掩蓋下，更顯純粹。

▲▼透明蛋糕櫃所擺放的蛋糕及周圍裝飾讓人宛如在欣賞一座小花園。

店裡菜單上有6種口味的裸蛋糕皆為海綿蛋糕體的質地，另有法式千層蛋糕可以選擇。其中招牌的姆桐蘋果蘭姆蛋糕體為海綿蛋糕，內餡的果醬是使用青蘋果醬再搭上蘭姆酒白巧克力餡，甜中帶酸的滋味還能咬得到果粒的口感，吃一口，完全讓人少女心噴發！

媽媽說一直旅行到底有什麼好玩的 Yumi's travel escapesy嘗試的則是期間限定的甜玫瑰蜜桃口味，四吋大小的蛋糕體裹上薄薄一層奶油，餡料中玫瑰醬與蜜桃果泥的搭配，散發的花果香好似真的身處在小花園中。

Cher Mouton。姆桐 花蛋糕

地址：台北市大安區四維路76巷1號

電話：02-27086152

營業時間：11：00－19：00（週一、二公休）