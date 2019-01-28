海平面上見證愛情！大鵬灣免費新景點「海上教堂」春節試營運

▲大鵬灣新景點海上教堂。（圖／大鵬灣國際休閒特區提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

國境之南又有新景點！座落於大鵬灣國家風景區內的大鵬灣國際休閒特區從去年開始規劃了一座海上教堂，終於要在春節初一2月5日正式試營運，過完年後情人節也即將到來，夢幻的水上教堂很適合戀人來朝聖。

▲鵝黃色的外觀與湛藍海水形成好看對比。



大鵬灣國際休閒特區，園區內有度假酒店、全國首座國際賽車場、中華賽車協會安全場域認證的卡丁車場、紅樹林獨木舟體驗、環灣自行車道、遊湖船、拖曳傘等多項海陸空遊樂設施可玩，今年更推出全新景點「海上教堂」春節期間正式對外開放，挑高的鵝黃色建築真的就矗立在海面上，漫步300公尺長堤走向海上教堂見證愛情。

▲園區內可玩拖曳傘。



大鵬灣國際休閒特區受訪時表示這座海上教堂打卡點除了拍照，日後內部也會用來展覽或是提供新人們證婚，完全免門票參觀，另外，2019台灣燈會將於2月19日正式啟動目前正在趕工中，主燈就位於大鵬灣國際休閒特區內，除了春節期間可以和一家大小瘋玩遊樂設施，春節也可以欣賞到美麗花燈。

▲遊湖船。



大鵬灣國際休閒特區

地址： 928屏東縣東港鎮鵬灣大道二段1號

費用：免入園費，園區清潔停車費每台車100元、機車50元，全額可以抵遊樂設施消費。