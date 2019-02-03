ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

屬豬半票、12歲以下兒童免費　全台17間樂園春節優惠一覽

ETtoday旅遊雲

▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲春節假期全台17間樂園優惠。（圖／記者于佳云攝）

旅遊中心／綜合報導

春節連假又到了全家總動員出門玩的時刻，難得的寒假、年假期間當然要帶孩子們到樂園瘋一下，不過一家大小一起出門光門票就是一大筆開銷，想省荷包出發前一定要先了解各大樂園春節優惠，另外身份證、健保卡等一定要記得攜帶，遇到活動時才能出示享優惠。

北台灣

＊野柳海洋世界
 地址：新北市萬里區港東路167-3號
生肖豬憑身份證門票半價只要225元，現場還有春節摺紙、紅包等DIY體驗。

＊六福村主題遊樂園
 地址：新竹縣關西鎮60號

▲六福村,樂園。（圖／記者于佳云攝）

▲六福村主題樂園春節入園只要499元。（圖／記者于佳云攝）

六福村主題樂園春節入園全部5折只要499元，全民皆享優惠，比身份證對對碰還划算。

小叮噹科學園區
 地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

小叮噹科學主題樂園門票350元，園內消費餐點滿188元，即可兌換抽獎券一張發票金額可累計。

中台灣

＊麗寶樂園
 地址：台中市后里區福容路8號

春節期間12歲以下兒童免費，麗寶樂園消費滿額抽汽車大獎。

＊東勢林場遊樂區
 地址：台中市東勢區勢林街6-1號

東勢林場春節可以賞櫻，另外官方也安排初一至初六闖關抽獎、街頭藝人表演等。

＊九族文化村
 地址：南投縣魚池鄉金天巷45號
學生優惠日期：即日起至2019年2月4日

不出國就像到日本！九族櫻花季穿浴衣、賞櫻花好愜意（圖／九族文化村提供）

▲九族櫻花季2月正式登場。（圖／九族文化村提供）

九族文化村新設施西班牙海岸試營運，一年一度櫻花祭也將於2月1日登場，出示學生證即享優惠價650元，學生揪團4人以上出示本特惠憑證 + 學生證， 即享優惠價550元。

＊泰雅渡假村
 地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

泰雅渡假村姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中任一字者免費入園。

＊香格里拉樂園
 地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

香格里拉樂園現場優待票價360元。

＊西湖渡假村
 地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

生肖豬入園200元，初一至初五加碼送紅包。

南台灣

＊劍湖山世界
 地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

劍湖山推廣稿

▲劍湖山至2月10日止12歲以下兒童免費。（圖／劍湖山世界提供）

至2月10日止一位孩童搭配一位家長現場購票，12歲以下孩童（民國96年1月1日後出生）免費入園，加碼中午12點後現場購票只要399。

＊尖山埤江南渡假村
 地址：台南市柳營區旭山里60號

尖山埤江南渡假村初一至初四抽純金紅包。

＊義大世界
 地址：高雄市大樹區學城路一段10號

義大世界12歲以下兒童入園50元。

＊大路觀主題樂園
 地址：屏東縣高樹鄉中正路188號

大路觀主題樂園100元入園賞名家雕塑。

＊8大森林樂園
 地址：屏東縣潮州鎮潮州路800號

8大森林樂園大人108元入園及120公分以下兒童免費。

東台灣

＊綠舞莊園日式主題遊樂區
 地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

綠舞莊園日式主題遊樂區春節門票3人同行1人免費。

＊遠雄海洋公園
 地址：花蓮市壽豐鄉鹽寮村福德189號

遠雄海洋公園6歲以下、60歲以上享免費入園，宜花東鄉親390元優惠。

＊怡園渡假村
 地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段6巷21號

怡園渡假村2人同行1人免費。

關鍵字： 樂園旅遊 春節旅遊 親子旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

親子族必收藏！全台「22處農場春節活動」懶人包

樂高迷必朝聖！台中巷內積木主題餐廳　週末還有教學課程

初一到初六限定　全台20輛型格餐車將出現在桃園埔心牧場

喝咖啡也能露營！苗栗親子景觀咖啡廳　彩色木屋超可愛

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

行李廂上機場輸送帶之前要先上鎖嗎？

出國玩護照不見了3步驟申請新護照

南投小白宮大變身！貓奴要顧好荷包

台北過年不必遠行　採草莓賞夜櫻

台中三井適合家庭用餐的餐廳

想發財來這！中部3間必拜財神廟

高雄佛光山燈會　光雕市集迎春節

台北7條捷運就能到的親山步道

太平、大里景觀植栽小花海可以看

精選「北台灣3處炮仗花」美拍一波

熱門行程

最新新聞更多

台北12座特色公園無料玩翻天

給獨遊女性：這14件事會讓你無法自拔

屬豬半票！全台17間樂園春節優惠

跟著Gail拍不停！Pocky耍文青

春節搭台灣好行　40條路線半價

賞花海、看光雕　彰化溪州公園走春

桃園護國宮免費太子遊樂園

豪邁用手吃！5家「手抓海鮮餐廳」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366