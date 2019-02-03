屬豬半票、12歲以下兒童免費　全台17間樂園春節優惠一覽

▲春節假期全台17間樂園優惠。（圖／記者于佳云攝）



旅遊中心／綜合報導

春節連假又到了全家總動員出門玩的時刻，難得的寒假、年假期間當然要帶孩子們到樂園瘋一下，不過一家大小一起出門光門票就是一大筆開銷，想省荷包出發前一定要先了解各大樂園春節優惠，另外身份證、健保卡等一定要記得攜帶，遇到活動時才能出示享優惠。

北台灣

＊野柳海洋世界

地址：新北市萬里區港東路167-3號

生肖豬憑身份證門票半價只要225元，現場還有春節摺紙、紅包等DIY體驗。

＊六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮60號

▲六福村主題樂園春節入園只要499元。（圖／記者于佳云攝）



六福村主題樂園春節入園全部5折只要499元，全民皆享優惠，比身份證對對碰還划算。

小叮噹科學園區

地址：新竹縣新豐鄉康和路199號

小叮噹科學主題樂園門票350元，園內消費餐點滿188元，即可兌換抽獎券一張發票金額可累計。

中台灣

＊麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

春節期間12歲以下兒童免費，麗寶樂園消費滿額抽汽車大獎。

＊東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

東勢林場春節可以賞櫻，另外官方也安排初一至初六闖關抽獎、街頭藝人表演等。

＊九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

學生優惠日期：即日起至2019年2月4日

▲九族櫻花季2月正式登場。（圖／九族文化村提供）



九族文化村新設施西班牙海岸試營運，一年一度櫻花祭也將於2月1日登場，出示學生證即享優惠價650元，學生揪團4人以上出示本特惠憑證 + 學生證， 即享優惠價550元。

＊泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

泰雅渡假村姓名有「英文」、「明溱」、「文哲」、「國瑜」其中任一字者免費入園。

＊香格里拉樂園

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

香格里拉樂園現場優待票價360元。



＊西湖渡假村

地址：苗栗縣三義鄉西湖村西湖11號

生肖豬入園200元，初一至初五加碼送紅包。

南台灣

＊劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

▲劍湖山至2月10日止12歲以下兒童免費。（圖／劍湖山世界提供）



至2月10日止一位孩童搭配一位家長現場購票，12歲以下孩童（民國96年1月1日後出生）免費入園，加碼中午12點後現場購票只要399。

＊尖山埤江南渡假村

地址：台南市柳營區旭山里60號



尖山埤江南渡假村初一至初四抽純金紅包。

＊義大世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

義大世界12歲以下兒童入園50元。

＊大路觀主題樂園

地址：屏東縣高樹鄉中正路188號

大路觀主題樂園100元入園賞名家雕塑。

＊8大森林樂園

地址：屏東縣潮州鎮潮州路800號

8大森林樂園大人108元入園及120公分以下兒童免費。

東台灣

＊綠舞莊園日式主題遊樂區

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

綠舞莊園日式主題遊樂區春節門票3人同行1人免費。

＊遠雄海洋公園

地址：花蓮市壽豐鄉鹽寮村福德189號

遠雄海洋公園6歲以下、60歲以上享免費入園，宜花東鄉親390元優惠。

＊怡園渡假村

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段6巷21號

怡園渡假村2人同行1人免費。