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高雄一星中餐廳「雋」迎新主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子掌杓

▲高雄米其林一星「雋Gen」換主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子李雲浩掌舵。（圖／業者提供）

▲高雄米其林一星「雋Gen」新菜「雙味乳鴿」。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

連續兩年奪得高雄米其林一星「雋Gen」中餐廳，今年3月邀請擁有30多年的廚藝生涯、同時還是阿一鮑魚創辦人楊貫一的關門弟子李雲浩擔任主廚，除了帶來全新套餐，同時也提供雙味乳鴿、咕咾肉等多款單點菜色，新菜單總計多達上百道。

「雋Gen」中餐廳新任主廚李雲浩，廚藝生涯起點在香港餐飲界的「黃埔軍校」—利苑酒家，在這裡打下了極其扎實的根基。之後輾轉任職於美心皇宮、香港鴻星會等香港知名食府、上海公館、北京大宅門等高端餐飲場，更曾掌舵上海知名粵菜餐廳璽粵軒，並以「帝王蟹26吃」聞名餐飲界。

▲高雄米其林一星「雋Gen」迎主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子李雲浩掌舵。（圖／業者提供）

李雲浩同時也是「阿一鮑魚」創辦人楊貫一的關門弟子。2021年底，楊貫一創立的香港富臨飯店決定首次北上，李雲浩以其豐富的履歷、穩健的技藝和對高端粵菜的全面把控能力，成為該飯店的行政總廚。

2026年初，一直很想來台灣發展的李雲浩師傅與高雄國城建設旗下萬象餐飲簽訂合約，成為高雄米其林一星「雋Gen」主廚。上任後，他先推出3款套餐及多樣單點菜單，而且套餐內的菜色均可另外單點，新菜單總計多達上百道。

▲高雄米其林一星「雋Gen」換主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子李雲浩掌舵。（圖／業者提供）

▲單點新菜「雙味乳鴿」。（圖／業者提供）

▲高雄米其林一星「雋Gen」換主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子李雲浩掌舵。（圖／業者提供）

▲單點新菜「龍騰四海」。（圖／業者提供）

單點菜色中最具代表性就是「雙味乳鴿」，選用12至18天的肥美乳鴿，把鴿腿與鴿胸肉分開製作，鴿腿內鑲入以火腿賦味的燕窩，最後上脆漿、風乾再反覆油淋而成；脂肪沒那麼豐厚的鴿胸肉因為肉身較薄，李雲浩把雞肉剁成蓉，與鴿肉嵌合後香煎定型，最後輕炒，並以青花椒提出香氣。

▲高雄米其林一星「雋Gen」換主廚　阿一鮑魚創辦人關門弟子李雲浩掌舵。（圖／業者提供）

▲受到台灣喜愛的松葉蟹，李雲浩可以變化出數種吃法。（圖／業者提供）

受到台灣喜愛的松葉蟹，李雲浩可以變化出數種吃法，蟹腿肉拿來香煎，表皮酥香，蟹肉鮮甜，還可以用鹹蛋黃香煎，滋味更是非同凡響；碎蟹肉則加入炒香的蛋白、韭黃、豆芽、薑絲一起翻炒，最後加入炸香的瑤柱，每一口吃起來都令人欣喜。蟹黃與蟹肉加入蛋液，就成了鮮香滑嫩的嫩蒸蛋。

▲高雄米其林一星「雋Gen」脆皮炸子雞、生炒臘味飯、薑油低溫浸星斑、濃湯絲瓜煮魚腐。（圖／記者黃士原攝）

▲套餐菜色「薑油低溫浸星斑」。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄米其林一星「雋Gen」脆皮炸子雞、生炒臘味飯、薑油低溫浸星斑、濃湯絲瓜煮魚腐。（圖／記者黃士原攝）

▲套餐菜色「濃湯絲瓜煮魚腐」。（圖／記者黃士原攝）

針對愛吃龍蝦的饕客，李雲浩端出「龍騰四海」，把龍蝦做出兩種吃法。其一，以精熬龍蝦湯蒸製鮮活龍蝦肉與蛋白，彈牙的龍蝦在蝦湯與蛋白的襯托下鮮味更足；另一吃則是將龍蝦肉切丁，搭配爽脆的蔬菜丁快炒。

▲高雄米其林一星「雋Gen」脆皮炸子雞、生炒臘味飯、薑油低溫浸星斑、濃湯絲瓜煮魚腐。（圖／記者黃士原攝）

▲單點菜色「生炒臘味飯」。（圖／記者黃士原攝）

粵菜中廣受歡迎的「咕咾肉」，李雲浩是用薄肉片緊捲成球，之後再裹漿酥炸，即使包裹著醬汁，咬下去依舊能感受到表皮的酥脆。「生炒臘味飯」將浸泡過的糯米加上切丁的臘腸、肝腸一起炒，慢慢將生米炒到飽吸湯汁而變得Q彈軟糯。

▲本季新菜「白蘆筍．白蝦．甜豆仁」。（圖／業者提供）

另外，米其林一星當代歐陸餐廳La Vie by Thomas Bühner即日起推出全新春季菜色，使用挪威洄游鱈魚、富山灣白蝦、法國白蘆筍、日本頂級干貝、義大利西西里杏仁、紫朝鮮薊等海鮮時蔬，勾勒初春明媚生機。

法國白蘆筍、紫朝鮮薊與新鮮堅果是春天明星食材，各類鮮蔬自帶草本與堅果香氣，使食感更為清雅細緻。「白蘆筍．白蝦．甜豆仁」先汆燙法國白蘆筍，取筍尖、肥美莖部羅列盤中，交織義大利西西里杏仁片，並點綴生蘆筍丁，營造不同質地層次；底層為富山灣白蝦拌昆布油、手指檸檬，圍繞甜豆仁、糖漬鳳梨丁，最末淋上杏仁奶醬。

▲春季新菜單「挪威洄游鱈魚．蛤蜊．韭菜」。（圖／業者提供）

「挪威洄游鱈魚．蛤蜊．韭菜」使用挪威北極洄游鱈魚搭配炙烤花枝、蛤蜊，濃綠醬汁為韭菜混合蛤蜊蔬菜高湯。「朝鮮薊．鮑魚．斯佩耳特小麥」則是把紫朝鮮薊精修後保留花形，先油封再炸至邊緣焦脆、底部酥軟，搭配彈嫩鮑魚與斯佩耳特小麥；醬汁以焦糖、鯷魚、黑橄欖與檸檬製成，深具南法風情。晚間套餐9道式品味菜單6288+10%、6道式季節菜單3888元+10%。

▲午間限定套餐中的「熟成米燉飯」。（圖／記者黃士原攝）

此外，La Vie by Thomas Bühner即日起推出周四午間限定套餐，5道式料理2888元+10%，前菜是時令清甜舒爽的白蘆筍冷湯（或加價1088元升級為煎鴨肝．栗子．燈籠果），主菜有工序繁複的烤油封鴨腿佐歐防風與熟成米燉飯，也可以加價1588元升級扎實耐吃的炭烤藍龍蝦手工義大利麵或A5和牛菲力。Xavier分享，午間限定套餐不同於晚餐的徐緩鋪陳，而是以舒朗明快的節奏來呈現。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 米其林指南 阿一鮑魚

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