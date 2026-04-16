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瑞士童話小鎮「格林德瓦」冬季玩法攻略　台灣躍升亞太前3客源

▲▼格林德瓦小鎮Grindelwald。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

▲格林德瓦小鎮（Grindelwald）。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

記者蔡玟君／台北報導

瑞士向來是台灣人最喜歡的歐洲國家之一，擁有知名景點「少女峰」的格林德瓦旅遊局更表示，台灣已成為亞太地區3大客源。為搶先佈局冬季滑雪季，格林德瓦旅遊局公布最新飯店開幕計畫、特色活動與滑雪亮點，讓旅客能提早規劃。

▲▼瑞士格林德瓦車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從格林德瓦車站一下車就能感受壯闊山景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲格林德瓦旅遊局Deputy Resort Director Isabelle vom Dahl（上圖右）與瑞士少女峰鐵路公司代表楊詔嵐（上圖左）。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣人成亞太區3大客源　偏好精緻、高端旅遊體驗

格林德瓦位於少女峰地區，以絕美童話小鎮聞名，近年更因韓劇《愛的迫降》吸引全球旅客造訪。旅遊局指出，2025年全球旅客於格林德瓦的總過夜數將近160萬人次，亞太地區則以韓國、中國大陸、台灣市場為前三大客源。

以成長速度來看前三名則是日本、台灣與印度市場，且台灣旅客去年的總過夜數超過3萬7000夜次，約9成選擇飯店住宿、1成選擇度假式公寓。

觀察台灣市場的旅遊習慣，旅客偏好精緻、高端旅遊體驗，以瑞士交通系統（Travel Switzerland）數據為例，台灣旅客購買瑞士通行證一等車廂、二等車廂的佔比分別為近4成、6成多，一等車廂佔比相較全球旅客的1成6高出不少，並以瑞士通行證15日票最受歡迎。

格林德瓦旅遊局表示，從全球旅遊市場來看，目前造訪格林德瓦地區的旅客平均年齡為30歲以上，過夜天數平均為2至3晚，人潮最多的季節則是夏季，接下來的推廣目標以提供更多四季不同玩法來分散人潮，並拉長旅客過夜天數。

▲▼Grindellodge Room View 房景窗景。（圖／Grindellodge提供）

▲重新開幕的「Grindellodge」客房窗景。（圖／Grindellodge提供）

最新飯店開幕計畫　主打特色輕奢、在地文化旅宿

格林德瓦當地住宿選擇多元，其中擁有140年歷史、2025年夏季重新開幕的「Waldhuus Bellary」旅館，以1970年代復古設計、大膽色彩與數位服務打造年輕化阿爾卑斯住宿氛圍，曾榮獲飯店業大獎「2025 Hotel Innovations Award」。同樣重新開幕的 「Grindellodge」度假村則結合傳統山屋與日式美學，為當地兼具設計感與美食體驗的精品旅宿，設有由東京主廚掌舵的「UMAMI 」餐廳，提供拉麵、壽司與天婦羅等料理。

▲▼Bergwelt Grindelwald房內景觀。（圖／Bergwelt Grindelwald提供）

▲設計度假村「Bergwelt Grindelwald」房內景觀。（圖／Bergwelt Grindelwald提供）

當地高端住宿市場也持續拓展中，同樣標榜設計度假村的「Hotel Bergwelt Grindelwald」，將於今年由瑞士自然奢華飯店品牌「 The Living Circle」接手營運、呈現全新面貌。此外，精品飯店「Hotel Fiescherblick」曾於去年獲得米其林一星，以融合瑞士、日本與法式技法的精緻料理聞名，並提供19間北歐風格客房，成為格林德瓦山區美食與旅宿的代表亮點。

▲▼Hotel Regina 預計設計外觀。（圖／Fortimo提供）

▲百年飯店「Hotel Regina」啟動全面修復計畫，上圖為預計設計外觀。（圖／Fortimo提供）

同樣歷史悠久的百年飯店「Hotel Regina」將啟動全面修復計畫，預計今年動工，飯店比鄰格林德瓦火車站，將打造精品概念、結合多品牌的複合式旅宿，將提供近700個床位，包含近百間五星級客房與套房，並規劃四星級飯店、服務式公寓等多元住宿型態。

▲▼瑞士Männlichen，瑞士梅利菲纜車，瑞士曼利申滑雪，滑雪旅遊，滑雪客，滑雪運動，滑雪裝備，ski，雙板滑雪，滑雪雙板，家庭滑雪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲格林德瓦周邊擁有豐富的滑雪體驗。圖為Männlichen。（圖／記者蔡玟君攝）

2026-2027年冬季體驗搶先看

格林德瓦也是當地最具代表性的山岳旅遊目的地之一，全區擁有44條登山鐵道與滑雪纜車、214公里滑雪道、50公里雪橇滑道，以及適合春夏兩季的300公里健行與越野跑步道，還有160公里登山自行車路線，提供旅客滑雪、登山、健行、自行車與文化節慶等多元體驗。

格林德瓦旅遊局觀察，全球旅客規劃滑雪行程約半年前就開始計畫，而格林德瓦更擁有豐富頂級的滑雪體驗，「格林德瓦－溫根」滑雪區擁有超過200公里雪道，包括粉雪滑道、割雪Carving雪道、雪地公園與競速賽道，初學者、進階滑雪玩家皆宜。

▲▼瑞士少女峰，瑞士旅遊，歐洲旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也可以搭少女峰鐵道前往「世界屋脊」少女峰。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／少女峰鐵路公司提供）

▲▼少女峰鐵路雪景Jungfraubahn in snow。（圖／少女峰鐵路公司提供）

除滑雪外，旅客也可參與雪鞋健行、雪上自行車與冬季健行等活動，在超過70公里冬季步道中，漫步欣賞雪覆森林。此外，格林德瓦擁有長達50公里雪橇滑道，包含日間與夜間照明路線，是瑞士最具代表性的雪橇體驗之一，適合親子與非滑雪旅客輕鬆享受雪地樂趣。

▲▼2026世界雪雕節夜景。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

▲世界雪雕節夜景，圖為過去活動畫面。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

▲▼格林德瓦 巴克哈普湖秋景Grindelwald_Bachalpsee Autumn。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

▲也可以體驗山岳健行，上圖為巴克哈普湖秋景。（圖／格林德瓦旅遊局提供）

特色節慶近年也成為台灣人最喜歡的旅遊主題之一，當地計畫在2027年1月18日至24日舉行的「世界雪雕節」，國際藝術家們將以大型雪塊創作雪雕作品，把格林德瓦打造為戶外雪雕藝廊；每年2月登場的Velogemel世界錦標賽則展現當地特色文化，參賽者騎乘傳統木製「自行車雪橇」穿越村莊街道競速。

關鍵字： 瑞士旅遊 格林德瓦 歐洲旅遊

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