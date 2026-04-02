名廚林明健新推港式煲湯品牌　售價260元起「1人也能喝雞湯」

▲名廚林明健打造港式養生煲湯品牌「好好養湯」進駐春大直。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

出生於香港、來台深耕餐飲多年的名廚林明健(Chef Kin)，近期以家鄉記憶的港式老火湯為主軸，打造港式養生煲湯品牌「好好養湯」，進駐春大直1F主廚市場CHEF MARKET，首波推出5款湯品，以個人鍋方式供應，售價260元。另有各式小菜、麵食與滷肉飯。

在香港文化中，煲湯不只是料理，更是家人守在灶頭前數小時，將滿心關懷化為一鍋溫潤滋養。林明健主廚表示，現代人除了美味飽足，更需要一份深層的滋養。身為香港人，對老火湯有著深厚情感，所以決定以港式養生煲湯為主軸，創立「好好養湯」。

林明健表示，「好好養湯」選用優質天然食材，堅持不添加味精與人工添加物，並貼心考量台灣消費者喝湯吃料的飲食習慣，調整煲湯時肉類海鮮食材的烹煮工序與時間，在保有老火湯醇厚度的同時，仍維持食材的鮮嫩口感。首波推出5款四季皆宜、滋養身心的煲湯。

▲佛手瓜玉米南北杏排骨湯。（圖／業者提供）

▲西洋菜胡蘿蔔蜜棗排骨湯。（圖／記者黃士原攝）

「佛手瓜玉米南北杏排骨湯（260元）」以佛手瓜、水果玉米、川耳、紅蘿蔔，搭配玉竹、沙參、南北杏及無花果乾，再與本地豬腩排、豬腱燉煮2小時，湯頭清潤宜人。「西洋菜胡蘿蔔蜜棗排骨湯（260元）」則是把西洋菜、蜜棗、陳皮、南北杏慢火熬製2小時，融合台灣豬腩排的油脂香氣，湯品帶有蜜棗微甜清香與西洋菜獨特苦韻。

▲黃耆黨參花菇雞腿湯。（圖／業者提供）

▲蛤蜊花菇雞腿湯。（圖／業者提供）

「黃耆黨參花菇雞腿湯（280元）」以黃耆、黨參、紅棗、枸杞等溫補漢方與老薑、老母雞慢火熬煮近3小時，飄散淡雅草本香氣，湯色清澈、溫潤回甘。「蛤蜊花菇雞腿湯（280元）」以老母雞、金華火腿、日本干貝與豬肩肉為底，加入淮山、無花果、紅棗、枸杞，經5小時慢火熬煮至溫潤醇厚，融入新鮮香菇與蛤蜊甘鮮。以上2款湯品搭配紅羽仿土雞腿，都是另外以高湯烹煮，肉質紮實彈嫩。

▲花膠雞白濃湯。（圖／記者黃士原攝）

▲特選陳年非洲鱸魚花膠筒。（圖／記者黃士原攝）

「花膠雞白濃湯（580元）」選用老母雞、豬肩肉、金華火腿、日本干貝，加入紅棗、枸杞、淮山、無花果乾，耗時5小時慢火細熬，造就醇厚湯頭。特選陳年非洲鱸魚花膠筒，經過3日泡發去腥的繁複工序，輔以肉質紮實的放山紅羽土雞腿，湯頭蘊含來自花膠的豐厚膠質。

▲香蔥椒麻拌麵。（圖／記者黃士原攝）

除了5款煲湯，現場供應多款嚴選在地時蔬、以少油少鹽烹調的冷小菜，包括「烏魚子茭白筍」、「山藥毛豆仁」、「蜜香南瓜」、「柚香櫻桃番茄小黃瓜」、「鹽麴白花菜」、「四喜烤麩」等，每份售價60元，任選3樣160元、任選5樣255元。

澱粉類則供應台式鹹香黏唇的「黑金滷肉飯」、「黑金滷肉拌麵」、香醇輕盈的「雞汁麵線」、麻香誘人的「香蔥椒麻拌麵」、濃香滿足的「雞湯花枝雲吞麵線」等選項，客人可依喜好隨心點選配搭。

▲泰市場重新開幕2周年。（圖／記者黃士原攝）

另外，晶華酒店旗下泰式海鮮自助餐廳「泰市場」重新開幕屆滿2年，即日起至5月31日午、晚餐時段推出周年歡慶活動，主廚更以泰國街邊小吃為靈感，端出泰式脆皮燒肉、醬烤大魷魚、泰式船麵、酸辣蝦披薩以及香蕉煎餅等多道特色料理。活動期間下載「晶華會」APP成為會員，即可領取限時折價券，結帳時出示即享兩人現折500元、4人最高折抵1000元。

▲現烤海鮮檯。（圖／記者黃士原攝）

泰市場是晶華酒店旗下泰式海鮮自助餐廳，2年前（2024年3月）搬到大直英迪格酒店4樓，擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品3大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理。