薰衣草森林北海道美瑛奢華旅宿8月開　享獨棟Villa、策展式體驗

▲北海道緩慢瑞萃外觀。（圖／薰衣草森林集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

薰衣草森林集團深耕北海道15年，今（29日）正式宣布將於今年8月於北海道推出全新高端旅宿品牌「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」，地點就在美瑛町十勝岳地區，首創策展式規劃停留體驗，結合在地職人、自然與生活情境，讓旅客能深度體驗當地，旅宿將於6月開放預訂。

▲飯店大廳。

「Adagio Retreat 緩慢瑞萃」為薰衣草森林集團在北海道全新奢華之作，看好旅人的旅遊型態從走馬看花到深度在地體驗，緩慢瑞萃以「策展式」思維規劃停留體驗。依據不同年齡層與停留需求，結合在地職人、自然與生活情境，發展出可參與的體驗課程與主題活動，並隨季節動態調整。

飯店緊鄰知名的富良野地區，擁有壯觀丘陵地景與鮮明的季節變化，從農作景觀到冬季雪原、山景，呈現截然不同的生活樣貌，使旅客在同一地點停留，也能感受時間與環境的轉換。

▲一般客房示意圖。

▲獨棟 Villa。

客房方面，緩慢瑞萃共規劃 33 間客房，包括 17 間適合短天數停留的飯店客房，房型涵蓋雙人房、三人房及豪華三人房；另有 16 棟專為長時間留宿設計的獨棟 Villa，提供四種房型，可讓4-6人入住，每戶皆具備高隱私度的客廳、臥房與廚房，並提供 Wi-Fi 等完善現代設施，住宿區域內更設有獨立桑拿房、香草精油工作坊，為旅客打造獨一無二的體驗。

飯店內設有一間主餐廳，為旅客提供深度連結在地風味的早、晚餐。餐飲設計呼應「Engage More」核心，晚餐採日式多道式套餐展現北海道大地風味，而針對入住 Villa 的旅客，巧妙融入「參與式體驗」，提供當季蔬菜與基礎料理條件，鼓勵旅客依自身節奏主動參與飲食過程，更深刻地感受美瑛的土地溫度。早餐則於主棟提供自助式餐飲，讓旅客以自在的步調開啟每日的停留節奏。

▲「路徒Plus行旅」站前館以「大人系遊樂園」打造室內造景 。（圖／記者彭懷玉攝）



而小鹿文娛目前已推出「2026春季線上旅展」，主打兩大人氣住宿套票，涵蓋台灣與日本逾20間據點，並加碼贈送住宿抵用券，最低每晚1200元起，就能入住台北、台中、台南和花蓮多間旅宿。

▲路境行旅花蓮站前館。（圖／業者提供）



「島內遷徙・全年最低」套票7200元、內含6張住宿券，平均每晚約1200元起，可兌換台灣多間據點。另一款「台日輕奢・漫遊無界」套票10,800元，同樣內含6張住宿券，可使用於台北、台南及日本據點。

此外，活動期間購買任一套票，均可獲得2張各500元住宿抵用券（不可併用），業者表示，本次票券可進一步折抵房價，同時也提醒，熱門館別與假日名額有限，建議盡早規劃。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）