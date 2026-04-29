高雄「龍眼木現烤」柴燒便當！檸檬雞腿超多汁散發煙燻香氣

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳品勻

「森碳柴燒餐盒」位在高雄三民區正興路上，提供午餐與晚餐時段。這裡便當主食都用龍眼木柴火現烤，燻香味很厚實。店內有提供內用位置，不過大多數人還是以外帶或外送為主。每個餐盒會附上三樣隨機搭配的配菜，搭配主食整份吃起來有飽足感。

巨大檸檬烤雞腿肉質很厚實

Q嫩的雞皮帶點檸檬清香，還有那種柴燒過後的炭香味。另外煙燻慢烤鱸魚排口感扎實且鮮甜，龍眼木的燻香味道也很明顯。如果想換換口味，日式炸豬排咖哩飯也蠻推薦的，炸豬排麵衣帶點酥脆感，內層扎實且保有濕潤度，配上甘醇的咖哩醬汁吃起來香氣很足。

想吃更豐富一點

可以加點蒜香帶皮馬鈴薯，或是脆嫩多汁的火烤杏鮑菇，最後再來個甘梅紫薯吉拿棒，甜甜鹹鹹的當點心剛好。

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▲這裡的主食都是用龍眼木柴火現烤。

巨大檸檬烤雞腿 175元

這份雞腿的肉量很足，吃起來有明顯的炭火味。雞皮的部分處理得Q嫩帶點彈性，咬下時還有淡淡的檸檬清香，跟龍眼木的燻烤香氣搭在一起很清爽，不會覺得膩口，是店內非常有特色的品項。

▲這裡的配菜品項都不太固定，會隨機搭配，調味吃起來清爽且不會覺得油膩。

▲白飯加入了紅藜麥，吃起來多了一點輕微的嚼感。

煙燻慢烤鱸魚排 195元

鱸魚排肉質緊實，而且能吃到原本的鮮甜感，經過龍眼木慢烤後，煙燻香味融入魚肉之中，吃起來風味很濃厚。

塔香雞胸 130元

雖然是雞胸肉但扎實不乾，搭配九層塔醬多了清香感，吃起來更順口。

日式炸豬排咖哩飯 175元

如果當天不想吃柴燒系列，我們覺得這份日式炸豬排咖哩飯也很值得嘗試。炸豬排的麵衣帶點酥脆感且不會覺得油膩，裡面的豬排厚度很有誠意，咬下去還保有肉質原本的濕潤度，吃起來扎實不乾柴。

▲咖哩醬汁是甘醇風味，香氣很足、口感滑順，把醬汁淋在白飯上一起入口或是沾著吃都很夠味。

▲咖哩飯配菜有附蛋。

人氣小點

蒜香馬鈴薯 45元

帶皮馬鈴薯與蒜頭一起炒，口感扎實軟綿，除了蒜香之外還有迷迭香的氣味散發出來。

火烤杏鮑菇 45元

杏鮑菇咬下去脆嫩多汁，帶點柴燒香氣。

甘梅紫薯吉拿棒 65元

這個小點把紫薯做成吉拿棒的形狀，撒上甘梅粉，吃起來甜中帶點酸鹹。

菜單



空間外觀



森碳柴燒餐盒

地址：高雄市三民區正興路172號

電話：0967－258259

營業時間：11：00－13：30、17：00－19：30

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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