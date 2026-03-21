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石垣島超療癒「貓島」攻略！看百隻喵星人　還有蔚藍海景+夕陽

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲石垣島有一座貓島「南之濱町綠地公園（南ぬ浜町緑地公園）」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

台灣能直飛石垣島後，讓旅客探索日本離島更方便。在石垣島上更有一座超萌貓島「南之濱町綠地公園（南ぬ浜町緑地公園）」，有上百隻貓咪住在島上，旅客能在這裡看可愛貓貓，也能帶著肉泥餵食，更能與貓咪坐在海堤上一起看海，是連當地人都推薦的療癒系景點。

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲南之濱町綠地公園能欣賞蔚藍海景，也是當地人推薦賞落日去處。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼許多貓咪自在的在這裡走來走去。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

石垣島「貓島」交通方式

石垣島這座貓島「南之濱町綠地公園（南ぬ浜町緑地公園）」實際上是一座人工島，鄰近遊輪碼頭，開車可定位「南方之門大橋（Southern Gate Bridge）」，公園就在橋下。

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼貓島上有許多可愛貓貓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

貓島「南之濱町綠地公園」特色

南之濱町綠地公園擁有綿延的人工白色沙灘、蔚藍海景、觀景台、多功能遊樂設施與大片綠地，也是當地人推薦欣賞夕陽、夜間觀星的推薦景點。

不過當地人透露，這裡成為貓島其實源自於許多人會將貓丟棄在此，造成越來越多流浪貓，目前已知超過100隻，後來當地人開始為這些貓咪進行結紮，並在一些廢棄鐵管放置軟墊、水，讓這些貓住民有遮風躲雨的地方。

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多遊客會來此擼貓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼可看到許多不同可愛貓咪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼石垣島貓島南ぬ浜町綠地公園。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著貓島名聲越來越響，許多遊客也會造訪，不妨可以隨身帶著一些肉泥，島上的貓咪非常親人，只要有肉泥就會一起接近。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航提供「台北－石垣島」直飛航班。（圖／記者蔡玟君攝）

目前台灣虎航提供「台北－石垣島」直飛選擇，每周兩個班次，只要約1小時就能抵達。且日本媒體日前透露，台灣虎航計畫6月起增加為每周4班，讓旅客更能彈性安排旅行天數。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 沖繩旅遊 石垣島 貓島 石垣島旅遊 亞洲旅遊 台灣虎航

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