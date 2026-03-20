一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

▲一沐日推出全新「牡丹系列」飲品。（圖／一沐日提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「一沐日」推出全新「牡丹花系列」，共3款限定飲品，即日起上市。另外，「先喝道」也有懷舊青梅系列，「有飲」則推4款水蜜桃新品。

一沐日首度把牡丹花融入茶飲中，推出3款新品，「牡丹高山青」售價60元，「牡丹蕎麥茶（無咖啡因）」售價60元，「粉粿牡丹檸檬」售價70元。

▲▼先喝道攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》推出2款懷舊青梅飲品。（圖／先喝道提供）

「先喝道」本周也與客家電視台戲劇《都市開基祖》聯名推出2款限定飲品，「青梅四季春」選用四季春茶王為基底搭配青梅醬，大杯50元；「鹹酸甜麻粿（青梅口味）」加入客家傳統點心元素製成的「麻粿」，搭配青梅醬、四季春茶，大杯65元。

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

另外，有飲全新「水蜜桃系列」，「蜜桃鮮果四季」以四季春茶為基底，還吃得到水蜜桃果肉，售價75元；「果漾蜜桃優優」為水蜜桃風味的優格飲，售價75元；「蜜桃奶霜紅」搭配斯里蘭卡紅茶、鹹甜奶霜，售價80元；「蜜桃Q凍沙沙」則是堆疊茶凍、水蜜桃冰沙與玫瑰鹽奶霜，售價89元。

即日起至24日於有飲門市或你訂線上平台訂購，水蜜桃系列任選第2杯8折，價低者為優惠品項；使用你訂平台購買則加碼送新品10元折價券。