ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

▲▼一沐日全新「牡丹系列」。（圖／一沐日提供）

▲一沐日推出全新「牡丹系列」飲品。（圖／一沐日提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「一沐日」推出全新「牡丹花系列」，共3款限定飲品，即日起上市。另外，「先喝道」也有懷舊青梅系列，「有飲」則推4款水蜜桃新品。

一沐日首度把牡丹花融入茶飲中，推出3款新品，「牡丹高山青」售價60元，「牡丹蕎麥茶（無咖啡因）」售價60元，「粉粿牡丹檸檬」售價70元。

▲▼「先喝道」攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供）

▲▼先喝道攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》推出2款懷舊青梅飲品。（圖／先喝道提供）

▲▼「先喝道」攜手客家電視台年度戲劇《都市開基祖》展開聯名活動。（圖／先喝道提供）

「先喝道」本周也與客家電視台戲劇《都市開基祖》聯名推出2款限定飲品，「青梅四季春」選用四季春茶王為基底搭配青梅醬，大杯50元；「鹹酸甜麻粿（青梅口味）」加入客家傳統點心元素製成的「麻粿」，搭配青梅醬、四季春茶，大杯65元。

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

▲▼有飲首度推出「蜜桃來襲」水蜜桃系列。（圖／有飲提供）

另外，有飲全新「水蜜桃系列」，「蜜桃鮮果四季」以四季春茶為基底，還吃得到水蜜桃果肉，售價75元；「果漾蜜桃優優」為水蜜桃風味的優格飲，售價75元；「蜜桃奶霜紅」搭配斯里蘭卡紅茶、鹹甜奶霜，售價80元；「蜜桃Q凍沙沙」則是堆疊茶凍、水蜜桃冰沙與玫瑰鹽奶霜，售價89元。

即日起至24日於有飲門市或你訂線上平台訂購，水蜜桃系列任選第2杯8折，價低者為優惠品項；使用你訂平台購買則加碼送新品10元折價券。

關鍵字： 美食情報 美食雲 一沐日 先喝道 有飲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【搶救不治】才跟爸說去八里喝咖啡！　25歲重機女騎士自摔遭輾斃

推薦閱讀

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

達美樂推「美樂蒂、酷洛米鍵帽」盲盒　限時1天免費送

達美樂推「美樂蒂、酷洛米鍵帽」盲盒　限時1天免費送

小菜無限續！蛋炒飯雙拼蔥爆牛只賣120

小菜無限續！蛋炒飯雙拼蔥爆牛只賣120

屏東竹田頓物驛開箱　住一晚千元起

屏東竹田頓物驛開箱　住一晚千元起

淡水福容「露營主題房」升級

淡水福容「露營主題房」升級

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

路易莎接手傑克兄弟牛排營運

出鍋即秒殺！中正紀念堂必排隊生煎包

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

台南熱氣球嘉年華4/25登場看火舞+光雕

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

六福莊4月限定「兩大一小」6999元起

鳥貴族桃園首店落腳ATT筷食尚

日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台

熱門行程

最新新聞更多

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

達美樂推「美樂蒂、酷洛米鍵帽」盲盒　限時1天免費送

小菜無限續！蛋炒飯雙拼蔥爆牛只賣120

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366