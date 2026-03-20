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屏東「竹田頓物驛」開箱！有背包房、日式別墅　每晚1000元起

▲▼竹田頓物驛。（圖／屏東縣政府提供）

▲竹田頓物驛結合旅宿、餐飲、文化體驗。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

屏東縣政府活化竹田車站周邊舊有建築，打造全新文化旅遊據點「竹田頓物驛」，將於3月21日正式開幕。縣府同步推出「住宿＋體驗」旅遊套裝，結合旅宿、導覽與在地文化體驗，最低1000元起含下午茶。

屏東縣政府表示，竹田頓物驛保留日治時期木造車站文化價值與場域特色的基礎上，導入餐飲、旅宿與多元體驗服務，讓空間成為旅人停留、交流與感受地方故事的「生活場域」。

▲▼竹田頓物驛。（圖／屏東縣政府提供）

▲背包客房。

其中，二號倉庫規劃40床背包客旅宿區，採膠囊旅館與榻榻米設計，設有獨立盥洗空間與交誼區，鎖定背包客、自行車旅人及青年族群，並提供貼心營運服務，期望延長旅客停留時間，帶動周邊觀光發展。

▲▼竹田頓物驛。（圖／屏東縣政府提供）

▲日式榻榻米獨棟別墅。

而由原木造建築整修打造的「日式榻榻米獨棟別墅」，空間採沉浸式日式設計風格，設有獨立衛浴與專屬庭院，旅客入住後，可在庭院綠意與鐵道風景交織的環境中放鬆身心，體驗難得的鐵道慢旅時光。

▲▼竹田頓物驛。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼餐飲空間。

▲▼竹田頓物驛。（圖／屏東縣政府提供）

本次套裝主打多元選擇，無論是一人輕旅或雙人出遊，都能找到合適的玩法。青年旅宿推出「住宿＋小旅行」開幕優惠價2200元起，「住宿＋下午茶」1000元起；而限定兩人入住的站長室，則提供「住宿＋小旅行」5500元起及「住宿＋下午茶」3999元起等方案。

關鍵字： 屏東旅遊 竹田頓物驛 飯店旅館 背包客站

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