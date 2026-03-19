今年赴美旅遊6大必玩懶人包　台北直飛華盛頓6月底開航

▲美國今年迎接一系列盛大活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

想去美國玩，現在就是最佳時機！根據美國旅遊推展協會最新數據，2025年台灣赴美旅客已突破42.7萬人次，年增 7.2%，表現極為亮眼。隨著航網加密與票價具競爭力，今年6/26長榮航空預計加開「華盛頓 D.C.」新航線，讓北中南旅客造訪美國更加輕鬆便利。

除了台美運能持續增加，今年到美國玩也有6大盛事與旅遊新亮點不可錯過，包括：

亮點1. 美國建國 250 周年（America250）

2026年是美國歷史性的里程碑，全美各州將同步展開規模空前的慶典活動。從東岸的歷史古城到西岸的現代都市，旅客都能感受到濃厚的節慶氛圍與文化深度，是深度體驗美式精神的最佳年份。

▲FIFA 世界盃足球賽今年在美國舉行。圖為2022卡達世界盃足球賽開幕式。（圖／路透）

亮點2. 運動盛典：FIFA 世界盃足球賽

熱血運動迷注意了！2026年夏季「FIFA 世界盃足球賽」將橫跨紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖等11個城市舉行，旅客能一邊追球賽，一邊探索周邊的代表性景點。

▲美國66號公路。（圖／美國國家旅遊局提供）

亮點3. 66號公路（Route 66）100 周年

被譽為「母親之路」的66號公路迎來百年紀念。這條橫越伊利諾州到加州8個州的公路，象徵著美國自駕文化的起源，旅客可以規劃一場充滿復古情懷的跨州公路壯遊，走訪沿線最具代表性的景點。

▲▼全美首座「One & Only 度假村已經開幕。（圖／One & Only提供）

亮點4. 蒙大拿秘境：奢華度假與恐龍步道新亮點

喜愛大自然的旅客，蒙大拿州在去年底迎來全美首座「One & Only 度假村」，並於Big Sky正式開幕，提供最頂級的避世探險。而恐龍步道迎接21周年，也增加全新據點「 Musselshell Valley 歷史博物館」，讓全家大小體驗化石考古趣；同時，今年起冰河國家公園將取消車輛預約制度，讓探索壯麗山林更加自由。

此外，蒙大拿的「熊牙盆地夏季滑雪場」 （Beartooth Basin Summer Ski Area）州內唯一的夏季滑雪勝地。該滑雪場擁有兩座高速圓盤滑雪纜車，可通往600英畝、坡度介於15至50度之間的地形，若天氣允許，滑雪場通常從5月底開放至8 月。

▲聯合航空。（圖／業者提供）

亮點5. 聯合航空100周年與超值關島優惠

美籍航空巨頭聯合航空（United Airlines）迎來品牌100周年及在台營運 40 周年，目前提供台北直飛舊金山、關島，以及高雄經東京轉機等便利服務。

為了吸引更多旅客探索關島魅力，聯合航空推出「台北－關島」來回機票未稅價1萬元起優惠，並享有兩件免費托運行李額度。

▲華特迪士尼世界將推出全新親子活動。（圖／業者提供）

亮點6. 華特迪士尼世界「酷兒童夏季活動」

華特迪士尼世界將於5月26日至9月8日推出「酷兒童夏季活動（Cool Kid Summer）」，屆時四大主題樂園及迪士尼之泉將有全新的表演節目與升級版娛樂設施，為家庭旅客打造難忘的夏日回憶。