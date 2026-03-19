六福莊4月限定「兩大一小6999元起」　玩樂園2天、與動物當鄰居

▲關西六福莊推出「FUN肆快樂玩」住房專案，即日起至4月30日開放預訂。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接4月兒童月到來，主打生態體驗的關西六福莊，推出「FUN肆快樂玩」住房專案，即日起至4月30日開放預訂，雙人入住6,999元＋10%起，並加碼免費招待1名3至12歲兒童入住，含早餐及六福村主題樂園兩日無限暢玩手環。

▲雙人入住6,999元＋10%起，並加碼免費招待1名3至12歲兒童入住。



六福莊以「與動物共生」為特色，房客在房內即可近距離觀察白犀牛、斑馬等非洲草食動物，打造宛如置身草原的住宿體驗。此次專案除住宿剛果原野或藍天客房一晚含早餐外，還包含非洲探險遊戲島及淺山農場生態導覽，讓孩子透過互動體驗認識自然生態。業者表示，專案適用入住日期至5月31日。

▲淺山農場生態導覽讓孩子透過互動體驗認識自然生態。

除了六福莊外，其他飯店也鎖定兒童月推出多元活動。例如君品酒店推出「童趣探索家」住房專案，入住即贈國立臺灣科學教育館門票，數量有限、贈完為止，還可享有翌日不限次數進出的自助式早餐。

▲▼君品酒店早餐供應時段延至中午12點，且可不限次數進出享用。（圖／記者彭懷玉攝）



適逢復活節，飯店早餐餐檯推出三款期間限定蛋料理以及三款專屬甜點，包括台灣菜脯蛋、北非夏卡蘇卡、CEO特製陳醋蛋，西點坊亦同步推出層次酥脆的「葡式蛋塔」、「日式戚風蛋糕」以及溫潤暖心的「英式麵包布丁」。

位於日月潭的雲品溫泉酒店則以「懷舊童趣」為主題，4月3日至5日每日下午迎賓時段每房可體驗戳戳樂活動，也規劃踢毽子、打陀螺、尪仔標等傳統遊戲規劃童玩競賽、DIY體驗及睡前故事等活動。並推出自助餐買大送小優惠，營造親子同樂氛圍。