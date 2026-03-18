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麗星郵輪3/20起加收燃油費　每人每晚多600元

▲麗星郵輪探索星號,麗星郵輪探索星號夏季活動,星海夏令營,麗星郵輪副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪探索星號。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

受中東地緣政治衝突影響，國際油價持續攀升，衝擊郵輪營運成本。麗星郵輪昨、今日陸續發布公告，旗下探索星號將自2026年3月20日起調整燃油附加費機制，凡於當日（含）之後成立的新訂單，將依航線與營運需求加收相關費用，每人每晚收取600元。

根據公告，針對基隆出發的探索星號航次，凡年滿2歲（含）以上旅客，將按每人每晚新台幣600元計收燃油附加費，並將自動計入船上帳戶，於行程結束前結算。

▲麗星郵輪發布公告，旗下探索星號將自2026年3月20日起調整燃油附加費機制，凡於當日（含）之後成立的新訂單，將依航線與營運需求加收相關費用，每人每晚收取600元。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪）

▲麗星郵輪今稍早再發出公告，指出收費方式公開透明、服務體驗不受影響。（圖／翻攝自Facebook／麗星郵輪）

麗星郵輪指出，近期受國際局勢變動影響，全球能源市場波動明顯，燃油價格持續上升，使郵輪營運成本增加，因此啟動此項調整機制。該費用將採浮動方式，未來將依油價變化進行檢討，若燃油價格回落，附加費也可能調降或取消；反之，若持續上漲，相關費用亦可能再調整。

▲麗星郵輪探索星號,麗星郵輪探索星號夏季活動,星海夏令營,麗星郵輪副總裁徐牧柔。（圖／記者彭懷玉攝）

▲麗星郵輪探索星號日前便推出「暑假兒童免費搭郵輪」，然而在3月20日前開票旅客無需多收每晚600元燃油附加費。（圖／記者彭懷玉攝）

麗星郵輪副總裁徐牧柔透露，自戰爭蔓延開來後，油價飆漲3倍，因此已提前祭出暑假兒童免費搭郵輪，還有指定航次贈送郵輪消費金等方案，希望在市場變動下，降低旅客的整體負擔。業者強調，此次燃油附加費將採公開透明方式，獨立列示，不會直接納入原船票價格，同時也不影響既有的餐飲、娛樂及整體服務品質，確保旅客體驗維持穩定水準。

麗星郵輪表示，郵輪產業、航空與整體旅遊業高度連動，也期待國際局勢能盡快穩定，讓旅遊市場回到更健康的發展，同時也期盼與產業夥伴一起持續帶動市場動能。

關鍵字： 郵輪旅遊 遊輪旅遊 探索星號 麗星郵輪 亞洲旅遊

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