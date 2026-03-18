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吃王品燒肉「出示獎狀、獎牌」享88折　會員可抽每月免費吃套餐

▲逾40款品項吃到飽！原燒西門店也有自助吧　6/22前2人同行85折　。（圖／記者黃士原攝）

▲4/30前出示獎狀、獎牌，王品集團3家燒肉品牌指定套餐88折。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

獎狀、獎牌總算不用堆在家裡積灰塵，即日起至4月30日帶到王品集團「原燒」、「肉次方」、「金咕」消費指定套餐享88折優惠。

王品表示，原燒逐步轉型為自助吧店型後，營收表現平均成長逾6成，後市看俏，本季與原燒、金咕合體打肉搏戰，即日起至4月30日，消費者帶著獎狀、獎盃、獎牌、證書或證照任一項到店消費，原燒的澳洲和牛雙人餐（含）以上價位套餐、「肉次方」858元（含）以上價位套餐2客、「金咕」1398元（含）以上套餐，都享88折優惠。

此外，即日起至4月30日，瘋美食會員結帳出示會員QR code，即有抽獎資格，最大獎將獲12張指定套餐免費兌換券，可月月嗑指定燒肉套餐、爽吃一整年，3品牌各抽出1名幸運兒，共3名。

▲天吉屋台南三井店3/22前買一送一。（圖／天吉屋提供）

另外，來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」插旗台南，全台第6家分店進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，昨日開始試營運，3月20日正式開幕，3月22日前還祭出買一送一優惠。

天吉屋自2013年登台以來，堅持以日本傳授的調油技術、特製炸粉及Q彈越光米飯，呈現道地日式天丼風味。此次進駐台南三井，品牌首次嘗試融入在地食材，獨家研發兩款僅在台南店販售的限定料理，分別是「虱目魚天婦羅+冷柴魚湯烏龍麵」、「台南風柴香蝦仁天丼」。

關鍵字： 美食雲 王品 燒肉 原燒 金咕 肉次方

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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