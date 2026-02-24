ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲位於俄羅斯的貝加爾湖，冬季可看湖面結冰、冰洞，備受旅客喜愛。（圖／百合旅行社提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

俄羅斯著名景點貝加爾湖，農曆年期間發生一輛載有8名中國遊客的觀光汽車，於結冰湖行駛時因冰裂沉湖，導致包括司機在內共8人溺斃，僅一人獲救逃生。專精海外特殊旅遊路線的旅遊業者「百合旅行社」指出，隨著氣溫暖化，已開始影響當地行程安排，提醒想欣賞這類期間限定自然景觀的旅客，務必要慎選合法旅行社，才能玩得安全。

貝加爾湖每年冬季湖面結冰後，可欣賞藍冰、氣泡冰、冰洞、冰瀑等絕美自然景觀，原就是熱門行程，疫後更是備受歡迎。其中1至3月為旅遊旺季，平均氣溫為零下20至30度，湖水會因低溫結冰厚達90公分至1.5公尺，冰層夠厚，才能安全在湖上進行活動。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲旅客能體驗乘車在冰上行駛。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲冬季的貝加爾湖自然景觀吸引許多旅客不遠千里造訪。

百合旅行社總經理張雯雯表示，據了解，發生意外的觀光車其實是私接車，對冰層了解不夠。她提醒想要參加這些特殊行程的旅客，必須選擇合法業者，因為業者會事先探勘冰層的厚度、當地環境，並能掌握當下情況隨時調整。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲行駛於結冰湖面的氣墊船。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲貝加爾湖氣泡冰景色。

百合旅行社副總經理江韋毅則觀察，氣候暖化已開始影響貝加爾湖旅遊行程，如去年提早融冰，今年則是冰不夠厚，許多冰上活動無法進行，同時透過現場導遊回報的氣溫也可觀察，今年白天溫度較去年暖。因應自然環境改變，業者今年也調整出團時間，盡可能讓旅客能看到代表景觀。

江韋毅指出，當地主要玩法為從利斯特維楊卡（Listvyanka）搭氣墊船，沿著岸邊行駛前往奧爾宏島（Olkhon），中途會下船拍照，單趟船程約3小時。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲可體驗冰上用餐。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

▲▼旅客能欣賞冰瀑、冰洞與藍冰景觀。

▲▼俄羅斯貝加爾湖。（圖／百合旅行社提供）

在奧爾宏島則可搭上俄式越野車（UAZ）觀光，如欣賞冰掛、冰洞、冰瀑等自然奇景，並能體驗在冰上用午餐。江韋毅也提醒，旅客需了解，自然景點容易受到環境影響，因此參加此類活動，仍可能因當下情況機動性調整行程。

關鍵字： 俄羅斯旅遊 歐洲旅遊 貝加爾湖

