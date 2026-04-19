再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

▲再睡5分鐘2杯99元組合優惠只到29日。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

再睡5分鐘祭出「1+1$99」限時優惠，原茶搭配果茶特價99元。另外，COMEBUY則於18門市推純茶系列2杯49元、CoCo本月限定2杯99元則集結8款飲品任選。

再睡5分鐘「1+1$99」組合好康，購買「簡單喝原茶系列」搭配「清爽喝果茶系列」，兩杯只要99元，活動至4月29日，優惠限到店購買。

簡單喝原茶系列有日安紅、午茉綠、四季金萱、熟八蕎麥、金萱午茉及深焙烏龍；清爽喝果茶系列有檸檬日安、檸檬午茉、檸檬金萱、柚紅柚綠、四季桃氣、富士令果及果然桃氣。實際販售品項依門市為主。

▲COMEBUY推鮮萃純茶系列2杯49元。（圖／COMEBUY提供）

COMEBUY鮮萃純茶系列2杯49元，限景美景中、中和中安、桃園延平、土城延吉、中和宜安、台北木柵、台北景興、樹林太元、楊梅文化、新莊新泰、新竹民族、新莊西盛、中壢福州、新莊後港、深坑埔心、石牌裕民、台北中華、松山機場等18間門市，各門市售完為止。

▲CoCo本月2杯99元優惠共有8飲品任選。（圖／CoCo提供）

CoCo本月的「2杯99元」有8款飲品開放任選，包括生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶及葡萄柚果粒茶；其中「生椰楊枝甘露」為人氣回歸品項，以厚椰乳搭配芒果、紅柚果肉及西谷米。