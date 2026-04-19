ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

▲▼再睡5分鐘新菜單。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘2杯99元組合優惠只到29日。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

再睡5分鐘祭出「1+1$99」限時優惠，原茶搭配果茶特價99元。另外，COMEBUY則於18門市推純茶系列2杯49元、CoCo本月限定2杯99元則集結8款飲品任選。

再睡5分鐘「1+1$99」組合好康，購買「簡單喝原茶系列」搭配「清爽喝果茶系列」，兩杯只要99元，活動至4月29日，優惠限到店購買。

簡單喝原茶系列有日安紅、午茉綠、四季金萱、熟八蕎麥、金萱午茉及深焙烏龍；清爽喝果茶系列有檸檬日安、檸檬午茉、檸檬金萱、柚紅柚綠、四季桃氣、富士令果及果然桃氣。實際販售品項依門市為主。

▲▼COMEBUY。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY推鮮萃純茶系列2杯49元。（圖／COMEBUY提供）

COMEBUY鮮萃純茶系列2杯49元，限景美景中、中和中安、桃園延平、土城延吉、中和宜安、台北木柵、台北景興、樹林太元、楊梅文化、新莊新泰、新竹民族、新莊西盛、中壢福州、新莊後港、深坑埔心、石牌裕民、台北中華、松山機場等18間門市，各門市售完為止。

▲CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo本月2杯99元優惠共有8飲品任選。（圖／CoCo提供）

CoCo本月的「2杯99元」有8款飲品開放任選，包括生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠、28茉輕乳茶、28茉粉角輕乳茶及葡萄柚果粒茶；其中「生椰楊枝甘露」為人氣回歸品項，以厚椰乳搭配芒果、紅柚果肉及西谷米。

關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 COMEBUY

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【柯文哲遭噴辣椒水】逢甲夜市掃街遇襲　警方調監視器追查

推薦閱讀

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

白沙屯廟前小吃攻略大公開！

白沙屯廟前小吃攻略大公開！

2026桃園桐花祭　串聯五區13秘境體驗五月雪

2026桃園桐花祭　串聯五區13秘境體驗五月雪

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

竹子湖「楓紅框景」美到5月初

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

海島飯店4玩法　住客免費體驗獨木舟、浮潛、水中有氧

全台唯一「白狐狸農場」在宜蘭！

桃園龍潭700ml珍奶竟只要25元！

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

台中米其林法餐隱身大門深鎖神秘老宅

14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊

熱門行程

最新新聞更多

10大鐵窗美食公開　蛋黃酥4小時賣7萬顆超夯

神還原「九龍寨城」懷舊街市！

MSC提議用郵輪撤離滯留中東的船員　但我商指出一旦撤離難補人

北港零招牌「地瓜片工廠」超便宜！

本村炸雞「小巨蛋門市」4/23開幕　連3天送買1送1券

基隆人也吃廟口　這些時段避開觀光客

中壢月底救星「40元素食便當」配菜豐富

再睡5分鐘「1+1」99元限時優惠　COMEBUY純茶2杯49元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366