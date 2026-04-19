白沙屯拜媽祖必存美食攻略！盤點廟前「10間人氣小吃」

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

好友突然約大家要去白沙屯拜媽祖，順便來一場白沙屯美食巡禮，拜完媽祖之後吃吃逛逛，人開心肚子也飽。我們這天大概吃了「10間白沙屯小吃美食」，不過我必須要說，我們覺得白沙屯小吃美食都是屬於比較中規中矩的庶民小吃，好像沒有特別驚艷的。所以大家也不要有過多的期待，反正重點就是擺在拜媽祖，美食只是順便的，不餓就好。

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地址

我們這天約好在白沙屯拱天宮集合，拱天宮周邊都有停車場，有的是要收費的，有的是免費的，可以Google一下指標。

介紹

白沙屯小吃美食多集中在廟前這條街，雖然只有短短的100－200公尺，不過小吃美食滿集中的，而且平日人也很多！

白沙屯阿保師客家米食

「白沙屯阿保師客家米食」位於廟的廣場旁，如果有看到7-11旁邊就是了。這間其實是這天要離開的時候意外發現的，身為麻糬控怎麼可以錯過？我買了一顆花生、一顆芝麻，麻糬比外面賣的還要大一點，但是價格還滿高的，一顆28元喔！

老闆說麻糬單顆會賣得比較貴，主要是希望大家可以一次買一盒，這樣比較划算。麻糬的皮是比較偏軟的，裡面的花生內餡很香，而且甜度不會太高，我覺得還滿喜歡的。

白沙屯阿保師客家米食

地址：苗栗縣通霄鎮10號

電話：0921－878866

營業時間：09：00－17：00

陳媽媽艾草粿

「陳媽媽艾草粿」在白沙屯有兩個門市，總店在比較後面一點，但是廟前就有攤子了哦！都是在總店做好直接運過來攤子賣的，所以東西都是一樣的。我們買了葷食、紅豆和原味的艾草粿，覺得紅豆的很好吃，葷食的也還不錯，然後原味的就是沒有包餡的，適合不喜歡吃餡的人。

陳媽媽艾草粿

地址：苗栗縣通霄鎮白東里5鄰38號

電話：0933－681284

營業時間：平日08：30－17：30、假日07：30－18：30

廟口福記臭豆腐水餃

「廟口福記臭豆腐」就在拱天宮前面，停車場的旁邊，他們家臭豆腐的特色就是使用中藥、青草與蔬菜滷汁的天然發酵。臭豆腐可以選擇酥的或是軟的兩種口感，另外也可以選擇素食的，我們是點酥的，吃起來有點酥又不會太酥。

但是覺得臭味有點騷不到癢處就是了，旁邊的高麗菜泡菜還不錯，如果敢吃辣的記得加辣會比較提味。另外附近也有一間廟口阿嬤臭豆腐，是通霄在地50年老店，在中正路和白沙屯都有店面喔！

廟口福記臭豆腐水餃

地址：苗栗縣通霄鎮51號

電話：03－7793161

營業時間：08：00－18：00（周二公休）

東北香粑粑

從拱天宮走出來第一個巷子左轉就可以看到「東北香粑粑」了，門口很多排隊人潮喔！這間是由中國來台定居的婦人所經營的，香粑粑有點像台灣蚵嗲的感覺，但是它包的是絞肉不是蚵仔。另外還有蝦捲和炸芋餅，很有台灣傳統炸物攤的既視感，旁邊排隊的客人還說他每次來白沙屯一定要來買這間。但是說真的，我們覺得台灣的蚵嗲還是好吃多了！

東北香粑粑

地址：苗栗縣通霄鎮白沙屯四鄰23號

電話：0906－337372

營業時間：平日09：00－17：00、假日08：00－17：30

勇心熊貓嫩豆花

「勇心熊貓嫩豆花」比較特別的是，他們家的豆花是黑白兩色哦！有點像太極的感覺！黑豆花是加了竹炭，吃起來就是正常豆花的口感啦！然後我原本是想要點豆漿豆花的，老闆娘說他們沒有豆漿只有鮮奶，所以我就換成鮮奶豆花了。豆花還不錯，地瓜圓也好吃，只是價格有點偏高！

勇心熊貓嫩豆花

地址：苗栗縣通霄鎮白東里5鄰31號

電話：0972－921362

營業時間：平日11：00－15：30、假日11：00－17：30（周三公休）

阿然滷味

白沙屯「阿然滷味」就在轉角處，很大一間，攤子的生意很好！滷味有很多不同品項，像是豆乾、米血、甜不辣、雞心、雞胗、雞肝、鳥蛋、雞爪等。我們覺得滷味是真的不錯吃，不過價格其實有點偏高，貴到有把我們嚇到，總之記得要問清楚價格再拿。

阿然滷味

地址：苗栗縣通霄鎮白東里5鄰37號

電話：0921－137930

白沙屯勇咖聚集所

從阿然滷味那個路口左轉，大概右手邊第一個巷子口就可以看到「勇咖私房菜」的入口處了。這裡主要提供台灣料理之類的，不過他們家有名的是勇咖抬轎雞蛋糕，很適合拍照打卡。一份雞蛋糕4個是60元，有神轎、拱天宮、勇咖和勇咖聚集所的造型，還滿可愛的。雞蛋糕味道還可以，中規中矩，除了雞蛋糕之外還有很多周邊商品可以買。

白沙屯勇咖聚集所

地址：苗栗縣通霄鎮白東里50號

電話：0911－851453

營業時間：平日11：00－19：00、假日10：30－19：00（周三公休）

老杜牛肉麵

往回走過了阿然滷味就可以看到老杜牛肉麵，招牌上面有寫40年老店，已經過了中午尖峰用餐時間生意還是很不錯。他們家的麵條使用的是粗麵，牛肉麵湯頭比較薄弱了些，滷味也沒什麼記憶點，就很像每個人家裡巷口麵店該有的水準。

老杜牛肉麵

地址：苗栗縣通霄鎮白東里37－1號

電話：03－7791915

營業時間：10：00－19：00

阿潔老麵饅頭

「阿潔老麵饅頭」的老闆娘是中國河南人，這裡除了可以買到包子和饅頭之外，還有壽桃喔！這天意外的買了一包惜福饅頭，一包50元有很多口味，軟軟QQ的很好吃，而且很有嚼勁。這個惜福饅頭大概是我這天個人覺得最值得再訪的店，「阿潔饅頭」在拱天宮周邊就有兩間門市，另外一間在廟的後方，哪間方便就買哪間喔！

阿潔老麵饅頭

地址：苗栗縣通霄鎮白東里18號

電話：03－7792360

李記白沙屯肉餅店

這間是我們看路過的行人在吃所以好奇問他這是哪一間？結果他說這間就是李記白沙屯肉餅店，只要再往前面走幾步路就到了。而且對方還說他吃的是咖哩口味的喔！所以我們也買了一顆綠豆椪、一個咖哩，還不錯吃！

李記白沙屯肉餅店

地址：苗栗縣通霄鎮白西82－1號

電話：0925－032933

營業時間：平日08：00－16：00、假日07：00－17：30（周一公休）

評論

其實我們這天四個人吃了不只10家啦！不過就像開頭說的，我覺得大部分都很中規中矩，可有可無的感覺。好像都比較像是住家附近的小吃，沒有我們需要專程為了美食而到白沙屯啦！但是如果是來拜白沙屯媽祖的話，可以順便吃吃美食，畢竟吃是人生大事。我個人只挑出我覺得比較代表性的10家，其他好像就沒有什麼值得特別推薦。另外朋友也推薦了比較遠一點的「白沙屯外省牛肉麵」和「白沙屯小英蚵嗲」，這兩間就等有機會再訪再朝聖囉！

白沙屯拱天宮

地址：苗栗縣通霄鎮白東里8號

電話：03－7792058

營業時間：05：00－21：30

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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