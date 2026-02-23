ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
嘉義瑞里山城春季玩法！白天走步道、賞紫藤花海　夜賞夢幻螢光

▲▼嘉義瑞里紫藤花。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義瑞里每年3月正值紫藤花季。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年春天，位於嘉義的瑞里山城就會進入最熱鬧的季節。3月可以賞紫藤花、4月晚上能看螢火蟲，白天走步道、晚上賞螢火蟲，是不少旅客規劃春季小旅行親近大自然的熱門去處。

▲▼嘉義瑞里紫藤花。（圖／嘉義縣政府提供）

▲3月走在瑞里山城間能欣賞紫藤花海。

▲▼嘉義瑞里螢火蟲。（圖／嘉義縣政府提供）

▲4月的夜晚則能欣賞螢火蟲飛舞景象。

每年3月，瑞里各處可見紫藤花盛開，花串垂掛在步道、旅宿與庭院棚架間，走在山城裡就能輕鬆拍照打卡。遊客可以安排健行順遊賞花，或找間民宿住一晚，在花景環繞下慢慢逛山城，感受不同於都市的悠閒氛圍。進入4月後，重頭戲換成夜間生態，瑞里環境清幽，是螢火蟲理想棲地，入夜後可捕捉螢火蟲在林間飛舞的夢幻景象。

▲▼嘉義青年嶺步道。（圖／嘉義縣政府提供）

▲青年嶺步道獨特地貌。

▲▼嘉義瑞太古道。（圖／嘉義縣政府提供）

▲瑞太古道能欣賞高聳竹林。

山城中也有多條步道適合旅客白天親近大自然，欣賞獨特地貌。如「青年嶺步道」全長約2.5公里，可看到燕子崖與蝙蝠洞景觀；「綠色隧道」因兩旁竹林高聳，被稱為台版嵐山竹林小徑；想輕鬆散步可選野薑花溪步道，想挑戰體力則可走瑞太古道，全程約3小時，也可視時間折返。

除了自然景觀，瑞里也是茶與咖啡產地。海拔約1200公尺的環境適合種植高山茶，包含高山烏龍、金萱與紅茶；高山咖啡因生長期長，風味層次明顯。旅客可安排參觀茶園、體驗採茶製茶，或在咖啡廳喝杯現磨咖啡。若時間充裕，也能選擇在山城住一晚，從歐風城堡民宿到小木屋都有，慢慢感受瑞里的山林節奏。

關鍵字： 嘉義旅遊 瑞里 賞花旅遊 紫藤花 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

睽違16年合體妹妹江淑娜　江蕙：有壓力！

