越南富國島　超夯打卡點玩透透

文／七逗旅遊網　圖／喬瑞旅行社、shutterstock

富國島就像遺落在南海的珍珠，潔白沙灘與清澈海水是它最迷人的標誌，島上不只有高級度假村、主題樂園，也能在沙灘散步、看日落美景，或走進陽東夜市吃遍各種越南小吃；品嘗最接地氣的平民美食；自在、純粹，又帶點異國風情，正是富國島成為越南人氣度假勝地的關鍵。
 

▲▼ 越南,旅遊,富國島,跨海,纜車,親子樂園,夜生活。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲來富國島，必搭世界最長的跨海纜車賞景。

想把整片富國島海景一次收藏，必搭連接島嶼與香島的跨海纜車！這條世界最長的跨海纜車，緩緩橫越碧藍海面，短短的空中旅程就像一場慢速電影，腳下是漁村與珊瑚礁，遠方島嶼層層展開，天氣好時連海色變化都清晰可見，無論白天或黃昏搭乘，都美得讓人忍不住一直按快門。
 

▲▼ 越南,旅遊,富國島,跨海,纜車,親子樂園,夜生活。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲日落小鎮重現地中海風情與浪漫氛圍。

纜車抵達香島後，迎來的是太陽世界自然公園。這座結合了冒險與自然的夢幻島，可以穿梭在原始叢林步道中，大口呼吸芬多精，隨後直接衝進水上樂園的懷抱，體驗讓人腎上腺素飆升的滑水道、人工浪池，還有兒童專屬的戲水區。玩累了，柔軟的白沙灘與碧綠海水就在身旁，讓陽光與海風療癒每一吋感官，是結合娛樂與自然的度假首選。
 

▲▼ 越南,旅遊,富國島,跨海,纜車,親子樂園,夜生活。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲在夕陽餘暉的映襯下，親吻之橋顯得格外浪漫。

以義大利海岸為靈感的日落小鎮，用繽紛的色彩與歐式建築勾勒出濃厚的異國情調。漫步其間，中央村鐘樓的宏偉與龐貝遺跡的歷史感交織，彷彿穿越時空。而在夕陽餘暉的映襯下，親吻之橋更顯得格外浪漫；小鎮中的每處角落都充滿藝術感，重現歐洲地中海風情。
 

▲▼ 越南,旅遊,富國島,跨海,纜車,親子樂園,夜生活。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲富國大世界是一座24小時不打烊的娛樂城。

轉往富國大世界，這座24小時營業的不夜城，集結購物、美食、文化與夜生活。威尼斯河畔愛之湖白天浪漫、夜晚夢幻，能搭乘貢多拉遊船感受異國情調；當代藝術城市公園中的「竹之傳奇」，以數萬根竹子打造，日夜呈現截然不同的視覺氛圍；夜幕降臨後，湖上大型雷射水舞歌劇表演結合聲光、水幕與舞蹈，氣勢震撼，是不能錯過的壓軸亮點。
 

▲▼ 越南,旅遊,富國島,跨海,纜車,親子樂園,夜生活。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲VinWonders珍珠奇幻樂園規模之大，堪稱越南之最。

富國島也很適合親子旅行！島上的VinWonders珍珠奇幻樂園，擁有六大主題區，結合科技、娛樂與文化，還有水上設施與互動展館，一整天都玩不完。而Vinpearl Safari則是越南首座開放式野生動物園，可步行拜訪大象、長頸鹿與紅鶴，也可搭乘專屬列車與獅子、犀牛、斑馬近距離接觸，體驗與自然共生的感動，留下最美好的旅行回憶。

●推薦行程：
富國島精彩奢華六日
•富國大世界•野生動物園•香島•跨海纜車•南島出海遊
https://nonotour.com.tw/tour/demo3-4

●更多資訊：
喬瑞旅行社
關鍵字： 越南 旅遊 富國島 跨海 纜車 親子樂園 夜生活

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

