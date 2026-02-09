ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
泰北免2萬！清邁清萊雙城一次玩

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock

對於渴望自然野趣、深厚文化與藝術薰陶的旅人而言，泰北無疑是心中最嚮往的淨土。這裡有被譽為「北方玫瑰」的清邁，它是泰國第二大城，完美揉合了古老的文化遺產與藝術建築寶殿的美名。鄰近的清萊，坐落於泰國最北端，是泰、緬、寮三國交界的金三角，這裡融合了壯麗山景、古文明遺址與純樸的高山部落，更以精緻的佛教寺廟聞名，是座充滿歷史底蘊與自然魅力的旅遊天堂。
 

▲▼ 泰北旅遊,清邁清萊,藝術寺廟,大象體驗,少數民族,七逗旅遊網,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock）
▲白廟也被稱為龍坤寺，是當地知名藝術家的創作。

清萊最引人入勝的，莫過於白廟、黑屋、藍廟交織而成的視覺傳奇。由當地知名藝術家傾心打造的白廟，又稱龍坤寺、靈光寺、白龍寺，整座建築潔白如雪，鑲嵌的鏡面玻璃在陽光下閃爍，象徵著純潔與智慧。走進廟宇，細緻的雕花令人驚嘆；隨著晨昏光影流轉，白廟展現出截然不同的美感。
 

▲▼ 泰北旅遊,清邁清萊,藝術寺廟,大象體驗,少數民族,七逗旅遊網,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock）
▲藍廟是清萊三大藝術寺廟之一。

另一座藍廟，又名舞虎寺，巧妙融合泰北蘭納風格與當代藝術，是清萊具代表性的地標之一。整座寺廟以藍為主色，象徵佛陀的智慧與神聖，搭配華麗金飾與細緻浮雕，宛如一座藝術殿堂。走進大殿，佛像在光影與壁畫映襯下，散發寧靜而震撼的力量，這裡不只是信仰的寄託，更像是一件湛藍的藝術品，每一處雕花、每一個角落都如同一幅靜謐的畫作，洗滌著旅人的心靈。
 

▲▼ 泰北旅遊,清邁清萊,藝術寺廟,大象體驗,少數民族,七逗旅遊網,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock）
▲陪大象洗澡、玩泥巴很療癒。

除了文化探索，泰北的自然魅力同樣扣人心弦。在大象友善體驗營裡，可以近距離與這些溫馴的巨獸互動。學習象伕的日常、親手餵食，甚至跳進水池為大象洗澡。整個過程輕鬆又有趣，能深刻感受動物與人類和諧共處的溫暖，留下最純粹的感動。
 

▲▼ 泰北旅遊,清邁清萊,藝術寺廟,大象體驗,少數民族,七逗旅遊網,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock）
▲長頸族女性自幼配戴銅環，隨年齡增長而增加數量。

深入泰北山區，也能遇見保留著獨特習俗的少數民族部落。走進長頸族村落，婦女們佩戴著傳統頸圈，編織著手工藝品。漫步於村落間，不僅能欣賞原始的山林景致，更能看見他們代代相傳的生活智慧，為旅程增添更多人文色彩。

●推薦行程：
•泰清爽～清邁＋清萊五日 17,990元起
https://nonotour.com.tw/tour/demo2-5

●更多資訊：
喬瑞旅行社
IG：https://www.instagram.com/nonotour1688
Line：https://lin.ee/gOVGIF0
官網：https://nonotour.com.tw

泰北旅遊 清邁清萊 藝術寺廟 大象體驗 少數民族

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

