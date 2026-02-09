ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
峇里島慢旅行　岩石酒吧x浪漫午茶雙享受

文／七逗旅遊網　圖／喬瑞旅行社、shutterstock

峇里島，一座讓人自然慢下來的度假島嶼。白天走向清澈湛藍的海域，體驗香蕉船、拖曳傘、飛魚等水上活動，感受海風與陽光的熱情；轉個彎來到烏布，又像走進另一個世界，藝術氣息與層層稻田鋪展開來，讓旅程多了文化與自然的深度，綠意環繞中安排一場浪漫下午茶，或讓身心沉浸在舒緩的SPA裡，傍晚再到沙灘散步，看夕陽慢慢染紅海平面，這裡沒有匆忙，只有剛剛好的寧靜與自在。
 

▲▼ 峇里島,烏布,岩石酒吧,日落,水上活動。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲在岩石酒吧，為如畫的美景舉杯。

峇里島的豪華旅宿同樣迷人，以Rimba by AYANA Bali為例，隱身在綠意與懸崖之間，視野開闊、海景壯麗，彷彿與自然共生。最具代表性的岩石酒吧，就坐落在懸崖邊緣，手握一杯創意調酒，靜靜等待夕陽沉入海面，金色光芒映照岩壁與浪花，被譽為峇里島最知名的日落觀賞點之一。
 

▲▼ 峇里島,烏布,岩石酒吧,日落,水上活動。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲AYANA Farm品味下午茶，度過愜意時光。

在AYANA度假村裡，連午後時光都顯得格外溫柔。AYANA Farm 的下午茶體驗，就像走進自家後花園般自在。綠意包圍的空間中，木質桌椅與自然光影交錯，三層點心盤盛裝著精緻甜點與溫熱茶飲，耳邊沒有喧鬧，只剩微風、茶香與午後陽光，讓人不自覺放慢呼吸，靜靜享受屬於自己的片刻寧靜。
 

▲▼ 峇里島,烏布,岩石酒吧,日落,水上活動。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲Alas Harum飽覽梯田景觀，盡享無邊際泳池悠閒。

來到烏布周邊的Alas Harum梯田俱樂部，視線立刻被層層延展的翠綠梯田吸引。這裡保留了自然的呼吸感，也設計了能貼近風景的空間，無論是坐在高處遠望，或沿著步道漫步其中，都能感受到土地的溫度。當陽光灑落稻田、風輕輕吹過，整個世界彷彿只剩下眼前的綠與安靜。

▲▼ 峇里島,烏布,岩石酒吧,日落,水上活動。（圖／喬瑞旅行社、shutterstock）
▲神鷹廣場朝聖毘濕奴與神鷹雕像，感受信仰與藝術的力量。

神鷹廣場則是感受峇里島靈魂的重要一站。這座融合印度教神話與峇里文化的地標性文化公園，矗立著高聳的毘濕奴與神鷹雕像，在遼闊天空下顯得莊嚴而沉穩。這裡不以熱鬧取勝，而是一個適合放慢腳步、靜靜感受信仰與藝術力量的地方，讓人更深刻理解峇里島內斂而厚實的文化底蘊。

●推薦行程：
「憩遊峇里」五日遊
https://reurl.cc/GGg1Wv
•南灣、水上活動、神鷹廣場、岩石酒吧

●更多資訊：
喬瑞旅行社
IG：https://www.instagram.com/nonotour1688
Line：https://lin.ee/gOVGIF0
官網：https://nonotour.com.tw

