高端旅遊不再比奢華　業者揭密「如交響曲觸動人心」才是關鍵

▲Guntû是一艘行駛於瀨戶內海的移動旅宿，堀部安嗣透過木造工藝，傳承溫暖人心的日式美學。（圖／©guntû提供）



記者彭懷玉／台北報導

高端旅遊市場日趨成熟，旅客對行程的期待，也從住得好、吃得好，轉向「是否獨特、難以複製」。永恆旅行社執行長謝欣霓指出，除了產品稀缺和獨特性，觸動人心的體驗更為重要，「一趟旅程要有層次，就像進音樂廳聆聽交響樂，有快板、慢板，富有高潮起伏的節奏，才更令人懷念再三。」

▲依循個人所需打造客製化體驗，讓旅客在每一趟旅程中感受四季的不同。（圖／©guntû提供）



陸地上高檔旅宿已無法滿足當代旅人，近年國際旅宿集團安縵、麗池卡登紛紛轉戰郵輪市場，打造令人回味的海上旅程。謝欣霓形容，2026年郵輪市場進入戰國時代，但不再是過往比大艘、比容納客數，而是依循個人所需打造客製化體驗，讓旅客在每一趟旅程中感受四季的不同，包含品嚐當日現撈海產，旅客能選擇喜歡的品項、份量，將豐饒的大自然一次呈現旅人面前。晨起，窗外流動的風景映入眼簾，完整呈現櫻花、楓葉季的絕美風光。

▲品嚐當日現撈海產，旅客能選擇喜歡的品項、份量，將豐饒的大自然一次呈現旅人面前。（圖／©guntû提供）



謝欣霓直言，日本許多優秀旅宿不在奢華飯店集團名單內，但藉由傳遞在地文化、氛圍，重新賦予「奢華」定義，就以談了一年，行駛於日本瀨戶內海的頂級豪華遊輪guntû槓子號來說，選擇在春櫻、秋楓「對的季節」出航，將旅客的舒適感拉滿，每房皆有私人露天風呂，隨船緩緩移動，體驗「漂浮旅館」的各種設施。

▲guntû每房皆有私人露天風呂，隨船緩緩移動，體驗「漂浮旅館」的各種設施。（圖／©guntû提供）



業者透露，去年11月首次開賣6天5夜行程，要價逾50萬元，17間套房不到一個月全數售罄，顯示市場正在走向更細緻的分眾化發展。不只永恆旅行社，元本旅遊去年已獨包槓子號，董事長游國珍表示，差不多半年完銷，今年11月也策劃相關行程，6天價格50萬元起跳（3天2夜在船上），陸地行程安排京都賞楓，目前才剛開始推廣。

而飛肯旅行社也專攻高端旅遊市場，業者與安縵Aman聯名推出「靜海三部曲」，結合AmanGati的海上住宿，以及入住地中海沿岸安縵飯店，打造亞洲唯一可全程由專屬顧問安排的海上旅程，但旅客須前往地中海，親眼目睹安縵郵輪的魅力。

▲Luminara2025年7月3日在歐洲地中海蒙地卡羅首航。（圖／飛肯旅行社提供）



另外，麗池卡登酒店（The Ritz-Carlton）旗下豪奢遊艇Luminara原訂4月停靠基隆港，業者指出，計畫有所變數，2026年台灣人要到日本搭船，打算從基隆港出發的旅客，需展望2027年。業者坦言，「麗池卡登Luminara太熱門，即便不用過來基隆，也賣得嚇嚇叫。」

▲公主遊輪旗下「太陽公主號」行駛於地中海一帶。（圖／記者彭懷玉攝）



公主遊輪則預告，2027年將展開史上規模最盛大的日本航季，由兩艘於日本建造的姊妹遊輪-鑽石公主號與藍寶石公主號聯袂登場，2027年3月至12月整個航季，將以東京為母港出發，共推出78趟航次，涵蓋50條獨特航線、航程天數從7天至28天不等，即日起開放預訂。

▲公主遊輪「鑽石公主號」日式浴場和海平面連成一線，泡湯十分放鬆。（圖／記者彭懷玉攝）