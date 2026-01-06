ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
松乃家營業時間延長至凌晨4點　半夜也能吃到炸豬排

▲松乃家餐點販售時變更為05:00至隔日04:00。（資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

全台首家「松屋Ｘ松乃家」複合店昨開幕，同時供應牛肉飯與炸豬排餐點，原本松乃家餐點販售時間為08:00至24:00，不過業者日前宣布營業時間與松屋同步為05:00至隔日04:00，讓民眾深夜也能吃豬排。

松乃家是松屋旗下的炸物專門店，最大特色是「高CP值的炸豬排定食」，另有炸蝦、炸雞定食，以及各式雙拼餐與丼飯。去年11月首度登台，進駐松屋台北西門町店成「松屋Ｘ松乃家」複合式店舖，定食類有小食豬排、招牌炸豬排、小食味噌豬排、招牌味噌豬排、嫩炸雞里肌、味噌雞里肌及本格唐揚炸雞可選，價格195元起。

▲松乃家也供應蓋飯。（資料照／記者黃士原攝）

除了定食，菜單中還有3款雙拼定食（280元至300元）、4款蓋飯（190元至230元）、2款咖哩（210元至240元），以及8款單品（20元至180元）。

原本松乃家餐點販售時間為08:00至24:00，不過業者日前宣布營業時間與松屋同步為05:00至隔日04:00，讓民眾深夜也能吃豬排。

▲牛室炙燒牛排2/27前祭出平日專屬優惠。（圖／商妮吃喝玩樂

另外，牛室炙燒牛排雖然去年收掉林口、板橋店，不過迎接全新的一年，祭出平日專屬優惠，自助吧特價339元，原價388元，現省49元，經典豬排特價369元（原價418元），特製牛排特價399元（原價428元），分別便宜49元、29元。

牛室炙燒牛排創立至今已7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，餐檯上的各式披薩、炸物、濃湯、筆管麵、炒物、甜點、港式點心通通吃到飽，其中披薩區人氣最高，可以看到店員現場製作麵皮並鋪上配料，因此牛室炙燒牛排也有「被牛排耽誤的披薩店」的美譽。

