萬波「草莓歐蕾」回歸　還有2新品加入米麻糬、綠茶

記者蕭筠／台北報導

萬波島嶼紅茶「草莓季」開跑，今年除了「草莓歐蕾」回歸，更推出「米麻糬草莓歐蕾」、「奶蓋草莓綠茶」2款新品，1月9日起正式上市，期間限定、售完為止。

▲▼萬波草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波草莓季開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼萬波草莓季。（圖／記者蕭筠攝）

▲米麻糬草莓歐蕾（左）、奶蓋草莓綠茶（右）。

萬波草莓季推出3款限定飲品，回歸的「草莓歐蕾」搭配鮮乳，還吸得到果肉，售價85元；全新「米麻糬草莓歐蕾」則加入米麻糬增添口感，售價95元；「奶蓋草莓綠茶」，結合宣橋綠茶再搭配奶蓋，售價90元，飲品僅限中杯、冰量固定，甜度可選無糖至半糖。

配合新品上市，1月9日至18日於你訂平台購買任一草莓飲品即送10元折價券，限下次消費使用，在你訂平台滿100元可用1張，使用期限至1月25日。

▲▼五桐號草莓季。（圖／五桐號提供）

▲五桐號草莓季有超人氣「雪絨草莓奶酪」回歸，加碼推出全新草莓抹茶奶霜。（圖／五桐號提供）

五桐號今年草莓季「雪絨草莓奶酪」也回歸，鮮奶酪往上堆疊草莓冰沙再加入草莓果丁與鮮乳奶霜，每杯99元；全新「草莓抹茶奶霜」，上層為鮮乳奶霜，搭配日本京都宇治抹茶、草莓果肉，售價79元。

茶湯會也有「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」兩款草莓系飲品，售價70元起。

