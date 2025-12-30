全台4大樂園「2026跨年煙火秀」亮點、交通接駁懶人包

▲六福村跨年活動將結合耶誕樹和煙火秀。（圖／業者提供）

明（31日）就要跨年了，想好要到哪度過了嗎？《ETtoday新聞雲》就整理出全台4大樂園跨年活動亮點、交通接駁資訊，包括亞洲少見的摩天輪煙火，高雄義大更以煙火效果打造藍色流星雨，並在夜空呈現巨型煙火樹，以及眾多藝人接力開唱，帶著民眾一起歡樂迎新年。

新竹 六福村

六福村今年以跨年重頭戲「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」畫下最High的句點，陪伴遊客倒數迎接2026年。園方特別邀請影歌雙棲女神-國民姊姊「曾沛慈」現場熱唱，更將施放長達300秒的跨年煙火秀，配園區12米高的夜光霓虹耶誕樹，在璀璨煙火點亮夜空的瞬間，為新的一年帶來滿滿祝福。

為了讓遊客能更輕鬆參與跨年活動，六福旅遊集團特別於12月31日當天加開往返「台北－六福村」的接駁專車，配合「六福跨年 YA！派對 High 翻樂園夜」活動時程，從早上一路服務至跨年後凌晨，提供多個班次往返，降低交通負擔，讓民眾安心盡情狂歡。實際抵達時間將依當日交通狀況彈性調整。

接駁車上下車地點分別為六福萬怡酒店1樓（B棟）和六福村售票處前方，接駁採預約制，需在搭乘前一天晚上8點前完成預約，可至六福村主題樂園官網「接駁預約」頁面登記，未預約旅客將依現場剩餘座位數候補；若座位已滿，請改搭下一班次或其他交通工具。

台中 麗寶樂園

今年麗寶樂園跨年活動，融入麗寶樂園渡假區多元元素，打造「2026 包你發麗寶跨年演唱會」活動，有多組藝人接力開唱，讓民眾免費入場聆聽，在尾聲則有300秒「馳夢之境」主題煙火秀，隨著摩天輪燈光啟動後高空綻放，煙火在夜空中劃出宛如光之駿馬奔馳般的絢麗軌跡，並設計出金銀流星垂落、螺旋火束升騰等效果，光影交錯層次，讓整場煙火動感十足。

同時為了迎接跨年人潮，麗寶樂園度假區調整跨年與元旦營業時間，並提供有4條路線接駁，民眾須留意接駁時間，接駁車亦可能依據路況略有延遲。

雲林 劍湖山

劍湖山世界的跨年煙火秀每年都備受期待，此次2026年跨年晚會將以「舞力High」為概念，在摩天輪前展開煙火、舞蹈與跨年演出的結合。今年活動的最大亮點，是以摩天輪作為煙火結構主體的展演形式，屬亞洲少見，也形成視覺上的能量中心，使跨年夜的地景呈現全新樣貌。

園方表示，為呈現完整視覺張力，煙火團隊在設計上以動態軌跡為主軸，包含環山延伸的線性煙火與雙輪同步的動態施放，總長10分10秒，從光束、節奏到色溫都有精密計算，希望在煙火上升、擴散的瞬間，讓觀眾感受夜空立體層次的變化。

園區跨年當天將延長遊樂設施開放時間至晚間10時，使遊客得以提前在園區活動，再接續參與晚會與倒數，形成一日連續性的跨年體驗。

高雄 義大遊樂世界

迎接2026年，高雄義大世界在12月31日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，將施放全台最長的「999秒大型跨年煙火秀」。此次除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花，用最創新繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年。

高雄義大世界也規劃接駁與交通管制。第一階段為進場管制，預計於12月31日晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整。

第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026年1月1日凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運服務。12月31日晚上6點至11點於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。

跨年散場時，民眾除了可於「義守大學旁的戶外第一停車場」搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線（按定價收費）至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整。