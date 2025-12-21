橫濱牛排「平日午餐不限時」延長至明年2/6　自助吧爽吃6小時

▲橫濱牛排「平日午餐不限時」再延長到明年2/6。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

與涮乃葉同屬日本雲雀集團的橫濱牛排，「平日午餐不限時」活動再度延長到明年2月6日，自助吧吃好吃滿6小時，適用分店也從4家增加到6家。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排平日午餐不限時指定門市增到6家。（圖／取自橫濱牛排官網）

橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時，大受饕客歡迎，繼9月宣布活動延長到今年底，日前公告將持續到明年2月6日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。

品牌也宣布，適用分店從4家增加到6家，分別是台南三井店、LaLaport台中店、宜蘭新月廣場店、新竹大魯閣店、高雄SKM park店、岡山樂購廣場店。

▲朵頤重回新莊，今日正式進駐宏匯廣場。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但經過1年多後終於重回新莊地區，日前正式進駐宏匯廣場，除了11款主餐外，自助吧還提供近60種熱菜、沙拉、甜點、水果吃到飽。

▲自助餐檯的沙拉區。（圖／記者黃士原攝）

繼台南店後，朵頤餐廳今日重回新莊地區，正式進駐宏匯廣場，同時與台南店推出全新菜單，主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲炸雞翅。（圖／記者黃士原攝）

朵頤餐廳最受歡迎的就是點用主餐，就能無限取用的自助餐檯，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。其中主廚沙拉共有9種，除了經典的凱撒沙拉、綜合生菜、優格水果沙拉外，還有夜市常見的鹹水雞。