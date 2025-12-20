恐怖攻擊衝擊雪梨跨年　邦代海灘2大活動宣布取消

▲澳洲雪梨知名海灘上周日發生槍擊事件，原訂跨年舉行的大型派對全取消。（圖／路透）



記者彭懷玉／綜合報導

原訂跨年在雪梨邦代海灘舉行的首場大型派對，包括音樂節「elrow XXL Bondi」及免費親子活動「Locals Lawn」，因上周日（14日）發生的恐攻事件宣布取消，這也是超過10年來，首次有大型跨年活動計畫在邦代海灘落空。威弗利市議會（Waverley Council）表示，鑒於目前現場情況，決定取消邦代所有大型跨年慶典活動，以維民眾安全。

▲邦代海灘是雪梨知名景點。（圖／ETtoday資料照）



綜合澳媒報導，此次跨年派對由雪梨規模最大的音樂活動主辦單位之一Harbourlife與Field Day策劃，原計畫吸引多達1.5萬人到邦代海灘參加，活動安排包括現場音樂表演、行動美食餐車及家庭友善區域，讓民眾在沙灘上迎接新年。

主辦單位Fuzzy在官網聲明中指出，活動取消是基於對雪梨猶太社群及所有受影響人士的關懷，以及配合新南威爾斯州警方的調查。Fuzzy強調，雖然民眾期待跨年在邦代海灘舉辦大型派對，但在危難時刻，將以安全為優先。所有購票民眾已透過電子郵件通知，elrow Bondi XXL門票將在7個工作天內全額退回原付款方式。

▲澳洲雪梨發生恐攻案，釀16人死亡，往年吸引1.5萬人參與的「elrow XXL Bondi」、「Locals Lawn」宣布取消。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，雪梨市政府也對其他節慶活動作出調整。雪梨市政府指出，跨年煙火是全球最受矚目的活動之一，每年約有10億人透過轉播觀看，現場湧入人潮可達百萬人，大型煙火將會照常舉辦。

而市政廳、馬丁廣場聖誕樹、皮特街購物中心以及維多利亞女王大廈（QVB）外牆的聖誕燈飾將改為白光，以象徵猶太光明節（Chanukah），並表達對受影響社群的聲援。市政府表示，本周將暫停「城市頌歌」（Carols in the City）等大型表演活動，原訂周六在達令港（Darling Harbour）舉行的煙火秀亦已取消，以示對事件的尊重與關懷。