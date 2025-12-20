北市信義區第2家　壽司郎宣布進駐微風南山

▲壽司郎宣布進駐微風南山。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

繼進駐三重CITYLINK後，壽司郎宣布微風南山店即將開幕，這也是繼永春店後，該品牌在台北市信義區的第2家分店，目前正在召募員工。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台分店超過50家，除了繼續往南部發展外，大台北地區也不缺席，繼今日首度插旗三重，進駐新開幕的CITYLINK後，官方粉專也宣布微風南山店即將開幕，強力招募夥伴，正職4萬5000元起（月薪），兼職時薪230元起，周末245元起。

▲壽司郎極上鮪魚大腹。（圖／記者黃士原攝）

至於今日開幕三重CITYLINK店，壽司郎祭出多項優惠，12月26日前極上鮪魚大腹特價40元，12月27日至明年1月2日，生鮭魚1貫、黑糖蜜黃豆粉霜淇淋都只要30元。

此外，今日起在結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈三重CITYLINK店限定資料夾1個。12月26日之前，於結帳時出示FB按讚畫面，單筆消費每滿300元以上，出示一個讚可折價40元，滿600元出示兩個讚可折價80元。單筆滿300元同時還能獲贈壽司郎折價券小卡1張，使用時間為12月27日至明年1月30日。

▲台灣藏壽司首賣「松葉蟹年節禮盒」開放預購。（圖／記者黃士原攝）

另外，迎接即將到來的農曆春節，台灣藏壽司要讓消費者感受日本新年風情，首度推出「嚴選豪華松葉蟹」禮盒，有1公斤、2公斤裝可選擇，合計限量2500盒，已開放線上預購，同時加碼9折優惠。

這次藏壽司首賣的御節料理「嚴選豪華松葉蟹」，是熟凍海鮮商品，每一隻蟹腳蟹肉飽滿厚實。業者也推薦最佳三吃，第一吃快速涮燙，最能激發出松葉蟹本身的鮮甜味；第二吃搭配蔬菜等食材煮火鍋，鍋物馬上升級；第三吃日式雜炊，用火鍋剩餘湯頭，加入白飯和雞蛋煮成粥品，為圍爐完美收尾。