全球「熱門目的地」排行出爐　紐澳年增2.5倍居冠、日本這2區第2

▲西澳粉紅湖被譽為南半球最夢幻的自然奇景。（圖／雄獅旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

雄獅旅遊公布2025年官網團體旅遊目的地搜尋成長排行榜，紐西蘭與澳洲以年增逾2.5倍的搜尋量一舉奪冠，成為最大黑馬；日本四國及中國地區（鳥取、廣島、岡山）緊追在後，排名第二；星馬則憑藉機位充足、親子友善樂園，躍居第三。其餘依序為土耳其、日本東北、日本九州、義大利、歐洲、北海道與沖繩。

▲日本仍是整體搜尋量最高的旅遊國家，但旅客目光明顯轉向二線城市，成長幅度遠勝東京、大阪等一線都市。



雄獅旅遊分析，日本仍是整體搜尋量最高的旅遊國家，但旅客目光明顯轉向二線城市，成長幅度遠勝東京、大阪等一線都市。同時，隨著長程線旅遊全面回溫，台灣旅客偏好逐漸轉為「長天數、慢步調、深度主題」的旅行型態，也帶動紐澳、土耳其與義大利等長程目的地快速升溫。

▲紐西蘭瓦納卡樹被稱作「全球最孤獨的樹」。



其中，「紐澳」關鍵字搜尋量年增超過2.5倍，首次入榜即登頂。雄獅指出，主要受惠於航空公司增班與聯營擴充運能，加上僅需8至9小時航程，成為旅客跨出亞洲、追求新鮮感的理想選擇；再加上壯闊自然景觀與永續旅遊趨勢相呼應，進而推升市場熱度。

▲日本九州浦之崎車站，雙邊被櫻花林包圍，形成絕美「櫻花車站」。



日本方面，四國與中國地區搜尋量年增52.7%位居第二，東北與九州亦分列第五、第六名，年增幅度皆逾2成，顯示避開人潮、深入地方文化，已成為赴日旅遊的新主流。至於馬來西亞與新加坡，則因短程航線、華語通行與多座主題樂園優勢，吸引「大人放鬆、小孩放電」的家庭客群。

▲馬來西亞因短程航線、華語通行與多座主題樂園優勢，收服親子族的心。



長程線中，土耳其搜尋量年增37%擠進前五名，憑藉匯率優勢與五星住宿、熱氣球體驗，加上每周10航班直飛，躍升跨出亞洲的長程旅遊首選；義大利亦在如《白蓮花大飯店》帶動西西里島熱潮、《艾蜜莉在巴黎第五季》將場景延伸至羅馬，強化「取景地朝聖」動機。

▲土耳其聲量成長37%，親民價格成為小資族長線首選，尤其卡帕多奇亞熱氣球為全球旅客必訪清單之一。



搶攻春夏旅遊商機，雄獅同步推出3至6月早鳥優惠，短線最高折1,000元、長線折3,000元，活動期間購買指定團體行程或國際機票，單筆滿額抽10,000元新光禮券；另2月15日前付訂指定長榮航空東南亞團體行程，滿額再抽曼谷來回機票。

▲易遊網攜手星宇航空，明（7日）中午12點推出星宇航空神戶機票7,777元。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，易遊網則分享，2025團體旅遊銷售前5大目的地排行為：日本、韓國、越南、泰國、歐洲。同時，攜手星宇航空推出「新年星旅程」獨家專案，22個人氣航點下殺7折起，包含神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、香港、曼谷、清邁、胡志明市、河內、富國島、宿霧、克拉克、吉隆坡、新加坡、雅加達、馬尼拉、西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山與鳳凰城，涵蓋日本、東南亞與北美航線。

易遊網同步加碼限量搶活動，明（7日）中午12點推出星宇航空神戶機票一口價7,777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的驚喜價，數量有限，搶完為止。此外，凡於1月23日前活動期間購票，還有機會抽中台北-安大略來回機票一張。