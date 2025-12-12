觀光新型態！縱谷「酷拉星亮點」串聯在地特色　推山海食旅遊程

▲▼縱管處品牌亮點合作計畫成果亮眼 業者串連推動永續地方旅遊，酷拉星亮點打造花蓮觀光新形態。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處推動「2025花東觀光圈品牌亮點合作計畫」，鼓勵圈內業者以品牌聯盟方式提出合作構想，發展具在地特色與整合效益的觀光產品。獲選團隊酷拉星亮點，由花蓮吉安在地品牌串聯地方小農、漁場、火舞社團及原住民工坊，成功打造出兼具教育性、永續性與文化深度的生活型觀光新型態。

本計畫以「古拉川咖啡」為主體執行場域，整合住宿及地方在地體驗，結合嘉豐漁場、熱血小農、及東華大學火舞社等夥伴，共同開發一條兼具自然、生態與人文教育的微旅行路線。

▲沿著圳溝散步、觀察生態，結合在地行動餐車的風味小食，呈現農村日常感。

遊程以「山海食旅」為核心主題，內容包含食魚教育、攀樹體驗、竹筒飯手作與火舞表演，讓旅人於自然環境中體驗花蓮的山海文化。酷拉團隊在設計階段即導入永續觀光原則，從食材選用、餐具設計到交通安排均落實減碳精神，並採用花蓮東海岸嘉豐漁場所提供的當季漁獲，減少冷藏與包裝碳排放，並導入食魚教育與親子共學活動，結合火舞文化與地方故事，讓旅遊成為學習平台。此計畫不僅帶動地方產業協作，更讓旅客在參與過程中實際體驗永續生活的價值與美學。

▲與東華大學火舞社合作，透過夜間火舞表演及互動，讓親子在戶外共同感受表演藝術。

透過品牌亮點合作計畫的輔導與補助，成功轉型為兼具聚會、活動及教育功能的多元場域，帶動周邊商家共同開發新型遊程產品。

行程中加入地方媽媽手作坊、小農餐車與青年志工訓練，建立跨世代與跨產業的合作網絡，全新遊程的攀樹體驗、火舞表演及竹筒飯手作課程深受遊客喜愛，不僅吸引親子族群，也成為大專院校學生在地實習與文化培力的舞台，展現花蓮觀光圈合作的新典範。相關資訊可於酷拉民宿官方網站及縱管處官方平台查詢。

