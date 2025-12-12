日本環球影城VIP私人行程6亮點　專屬餐廳吃到飽、玩設施免排隊

▲日本環球影城「VIP體驗私人行程」可以節省旅客許多時間。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／綜合報導

到樂園玩想盡可能玩到最多遊樂設施，許多人都會加買快速通關節省時間。可樂旅遊即日起開賣限量日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，讓旅客直接走專屬通道玩設施，還能在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，導覽結束還能獲得當日無限次使用快速通行證，每趟導覽行程最低4.7萬起。

可樂旅遊觀察，隨著消費者對旅遊舒適度與效率要求不斷攀升，願意付費選擇快速通關或VIP專屬服務的旅客已成長逾3成，顯示「省時、省力、優質體驗」已成為旅遊趨勢。為此，可樂旅遊即日起限量推出日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，突破官方60天前開賣的限制，旅客可直接預購至2026年2月28日，時間涵蓋寒假、農曆新年、228連假等。

▲日本環球影城VIP體驗私人行程可直接走專屬通道玩設施。（圖／ETtoday資料照）

日本環球影城「VIP體驗私人行程」提供專屬日、英語導遊服務，會依照旅客喜好安排客製化遊園行程，可直接走專屬通道玩設施，像是超人氣的超級任天堂世界、哈利波特魔法世界等，通通免排隊、保證入場。

▲還有專用餐廳享受餐點吃到飽。（圖／業者提供）

此外，旅客還能與喜愛的IP偶像近距離互動拍照，更可以在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，累的時候也能在VIP休息室休息、吃點心。導覽服務結束之後，還可以獲得當日無限次使用快速通行證，於園區內指定遊樂設施皆可使用。

可樂旅遊表示，此次推出2款日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，入園門票1日券也同步開賣，入園日可選擇至2026年2月28日前。5小時VIP體驗台幣4.7萬起（可1至4人使用），8小時VIP體驗台幣6.8萬起（可1至4人使用），可加價追加人數至最多10人，若以8小時VIP體驗追加至最高10人計算，含門票每組金額要價近100萬日幣、近20萬台幣。

▲飛達旅遊推出歐洲火車通行證75折。（圖／飛達旅遊提供）

而歐洲鐵路專家「飛達旅遊」則持續推廣到歐洲搭火車玩各國的體驗。飛達旅遊宣布，即日起推出歐洲火車通行證（Eurail Passes）75折限時優惠，33個歐洲國家無限次搭乘，且Eurail官方已公告自2026年起，通行證價格將平均調漲約3%，這代表75折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算，且今年買，明年所有連假都能用。

歐洲火車通行證買完後11個月內任一天啟用即可，若碰到臨時取消情況，憑通行證可彈性更改搭乘班次，購買時不需要先決定具體的旅行日 / 搭車日，搭乘時找「未被預訂的空位」即可，且臥鋪列車也可使用通行證預訂。

▲歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍從今年10月起擴大。（圖／飛達旅遊提供）

同時，從今年10月起，歐洲火車通行證的兒童免費規則適用範圍正式擴大，過去只有「成人持票人」能為隨行兒童申領免費兒童通行證，但新規定允許青年（滿 18 未滿 28 歲）與長者（60 歲以上）也能帶小孩免費搭車。

此外，歐洲火車天然就是最適合親子的交通方式，因為不必等候安檢、上下車方便；車上空間大、孩子能走動不悶；長輩不需拉行李上下階梯（瑞士火車站無障礙設施最完善）；超大車窗盡收沿途風景，變成孩子的自然教室。

而飛達旅遊也提供免費的歐洲火車通行證專家教學課程，凡購買75折Eurail 通行證，即可免費參加由飛達旅遊講師親授的教學，教旅客使用 Eurail App。