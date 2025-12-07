杜拜「全球最高酒店」必做5空中體驗　無邊際池、天空露台看日落

▲杜拜Ciel Dubai Marina, Vignette Collection已經開幕。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

杜拜最新洲際集團酒店「Ciel Dubai Marina, Vignette Collection」已於11月中旬正式開幕，也再創「全球最高酒店」新紀錄，從住房、餐飲到公共設施全都位於高空，打造真正的「雲端旅宿」。

▲▼杜拜Ciel Dubai Marina, Vignette Collection每一處都擁有獨特高空景觀。（圖／業者提供）

「Ciel Dubai Marina」由杜拜建商The First Group打造，並加入洲際酒店集團奢華生活風格旅宿品牌Vignette Collection，為杜拜奢華旅宿增添新選擇。

酒店所在建築高達377公尺、共82層樓，業者以東方與西方、城市和海洋等元素打造出對比強烈的獨特風貌，且旅客置身酒店內每一處角落，都可以不同視角俯瞰杜拜日夜風景，客房更有落地窗景能享受不受打擾的觀景時光。

▲▼酒店擁有全球最高無邊際泳池。（圖／翻攝自官網）

在餐飲體驗方面，位於74樓的餐廳「Tattu」結合古老神話與現代廚藝，以中日融合料理引領味蕾探索；亞洲自助餐廳「East 14」則吃得到現煮拉麵、河粉，還有壽司與點心檯、以及印度咖哩等不同亞洲風味料理；「West 13」以地中海風味為主題，供應手工義大利麵、希臘旋轉烤肉與新鮮烘焙點心，「Risen Café and Artisanal Bakery」則提供全天候餐點、咖啡與甜點。

此外，旅客絕對不能錯過位於76樓的「Tattu Sky Pool 」，這座全球最高無邊際泳池讓旅客能從獨特視角享受杜拜日落晨昏，而位於81樓的「Sky Lounge & Terrace」則以音樂、調酒與360度夜景打造有如置身空中夜店的難忘體驗。

▲兒童遊戲室也有高空景觀。（圖／翻攝自官網）

Ciel Dubai Marina也有許多親子友善服務，例如設有兒童戲水區、兒童俱樂部、親子餐點與貼心入住禮，甚至在兒童遊戲區也能同步享受高空景觀。

▲▼杜拜卓美亞古堡酒店皇宮「皇宮熱氣球饗宴」回歸。（圖／業者提供）

杜拜卓美亞古堡酒店皇宮的代表性活動「皇宮熱氣球饗宴 Balloons at the Palace 」則於近日回歸，此次以全新主題「阿拉伯天穹傳說」，在架設於皇宮露台之上的熱氣球座位中，從早餐、下午茶到晚餐，提供獨特用餐體驗。

如「天穹下午茶」每日提供兩個時段，以「兩種傳統，一場傳說」為主題，從英式經典與阿拉伯待客之道汲取靈感，旅客可品嘗如煙燻鮭魚三明治、鬆軟司康與手工果醬等英式餐點；也能體驗阿拉伯甜點的濃郁芳香，同時從座位遠眺阿拉伯灣的波光、卓美亞帆船酒店的經典剪影、以及杜拜天際線。