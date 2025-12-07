ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

▲2025高雄聖誕生活節在中央公園打造高達26公尺的聖誕樹。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著聖誕節即將到來，高雄現在超有過節氛圍！不僅有巨型聖誕樹、飄雪童話村，連建築地標都有聖誕燈光秀，讓整個高雄市宛如變成一座大型耶誕城，本篇就整理4大亮點，民眾可別錯過。

1.2025高雄聖誕生活節

「2025高雄聖誕生活節」從即日起至2026年1月4日為止在中央公園舉行，今年高雄市政府在公園打造高達26公尺的「永恆星冠」聖誕樹，並規劃12組特色燈飾，包括聖誕小屋、極光隧道、銀河光廊、糖果森林等沉浸式光影場景，營造宛如光之國度的節慶氛圍。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

▲▼定時還有飄雪秀。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

此外，每天晚上5點30分至凌晨0點，主燈區每30分鐘會釋放煙霧與雪花飄落效果，搭配音樂燈光變化，讓民眾感受濃厚聖誕氣息；「中央聖誕小鎮市集」則在接下來2個周末推出，同時還有「聖誕黃金周」將於12月20日至24日接力開唱，打造南台灣最大聖誕城市慶典。

▲▼2025高雄聖誕生活節。（圖／高雄市政府提供）

▲還有周末限定的聖誕小鎮。

高市府表示，今年音樂演出陣容強大，首波公布金曲級卡司包括落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、美秀集團及鄭宜農等指標性樂團與歌手，連續5天呈現多元風格演出內容，結合聖誕燈飾與城市魅力，帶給市民最熱情浪漫的冬季音樂饗宴。

▲▼2025 高流聖誕趴 KMC XMAS。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁）

▲「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」打造海港聖誕樹。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁

2.2025 高流聖誕趴 KMC XMAS

高雄流行音樂中心今年在珊瑚礁群、鯨魚堤岸舉辦全新活動「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」，包括濃厚異國風情的聖誕市集和高達17公尺高的巨型聖誕樹與海景相映成趣，活動自即日起至2026年1月4日為止，連續31天點亮港灣夜色，成為高雄最浪漫的拍照打卡焦點。

▲▼2025 高流聖誕趴 KMC XMAS。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁）

▲▼金勾TREE燈光表演。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁

▲▼2025 高流聖誕趴 KMC XMAS。（圖／翻攝自高雄流行音樂中心臉書專頁）

主辦單位也打造「金勾TREE燈光表演」，於活動期間每天晚上6點至10點30分，每30分鐘展演一次，屆時珊瑚礁群戶外堤岸與愛河周邊將打上紅與綠燈光，宛如一座座在港灣旁於夜色中閃閃發光的耶誕飾品。

在12月期間也有多場活動，包括12月20日、12月24日至25日將邀請重量級歌手與人氣團體接力開唱。此外，「港灣聖誕市集」則於12月20日至21日、24日至28日開市，集結各式歐洲經典美食與甜點，從德式香腸、傳統西班牙吉拿棒、焦糖蘋果、薑餅與熱可可， 現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，並可購買手工熱紅酒香料包帶回家DIY。

▲▼SKM Park Outlets高雄草衙雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

▲SKM Park Outlets高雄草衙打造雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁

3.SKM Park Outlets高雄草衙

「SKM Park Outlets高雄草衙」將整座商場打造成一座雪境童話村，不但園區內的叮叮電車換上全新造型，還規劃6大打卡點，其中雪境耶誕樹從下午2點起，每一小時都會上演一段夢幻飄雪秀，活動從即日起至明年1月1日為止。

▲▼SKM Park Outlets高雄草衙雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

▲SKM Park Outlets高雄草衙的聖誕樹已點亮。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁

今年高雄草衙SKM Park Outlets將整座商場變成浪漫的雪境童話村，位於戶外購物街區的「雪境耶誕樹」和「星幕光廊」，入夜後漸次點亮，讓民眾彷彿一秒來到國外，且每天下午2點至晚上9點期間，每60分鐘就會降下雪花，更推薦在傍晚時前往拍攝。

▲▼SKM Park Outlets高雄草衙雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

▲童話北極村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁

▲▼SKM Park Outlets高雄草衙雪境童話村。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁）

▲化身為聖誕階梯的旋轉樓梯。（圖／翻攝自SKM Park Outlets高雄草衙臉書專頁

在中央廣場則設有「童話北極村」，以北極熊家族的雪白國度為設計意象，每天下午1點30分至晚上8點30分期間，每60分鐘演奏浪漫樂章；此外還有雪境迎賓門、化身為聖誕階梯的旋轉樓梯，以及金耀步道，都是推薦拍照點。

▲▼高雄夢時代。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書專頁）

▲▼高雄夢時代將水都威尼斯搬到商場。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書專頁

▲▼高雄夢時代。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書專頁）

▲▼高雄夢時代。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書專頁）

▲也有貢多拉造型燈海。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書專頁

4.高雄夢時代購物中心

高雄夢時代購物中心今年冬天將義大利威尼斯搬到商場，打造在夜晚閃閃發光的水都城市，從室外到商場內共有8大打卡區，包括造型聖誕樹、25英寸的漂浮之城每天晚上主題燈光展演，還有貢多拉星夜、奇幻威尼斯、彩色島狂歡慶典等等，結合燈海與體驗活動，讓民眾好玩、好拍又好買。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

