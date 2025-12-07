宮古島購物、美食新景點明年4月開幕　日落露台遠眺海景、大橋

▲宮古島全新景點「Yard Miyakojima」明年4月開幕。（圖／三菱地所提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩縣宮古島全新商業設施「Yard Miyakojima（ヤード ミヤコジマ）」將於明年4月1日正式開幕。該設施位於「希爾頓沖繩宮古島度假酒店」與「Canopy by Hilton 沖繩宮古島度假酒店」相鄰區域，結合餐飲、購物與看海觀景台，讓旅客多一處放鬆去處。

▲商場空間。

▲主打西班牙料理的「Island Cafe & Spanish Restaurant Blanquita」。

「Yard Miyakojima」目標是打造一個不只觀光客、連當地居民都能自在享受的生活空間，成為「宮古島的中庭」，館內引進8間餐飲與商店，如主打西班牙料理的「Island Cafe & Spanish Restaurant Blanquita」，提供正統海鮮燉飯、義大利麵、漢堡等餐點；咖啡與輕食店「DOUG’S COFFEE & MART」不僅販售香氣十足的咖啡與輕食，還提供宮古島限定伴手禮。

▲啤酒吧「mueh brewing」。

▲冰淇淋品牌「SR ice cream coffee Miyakojima」。

而「mueh brewing」則是以宮古島水質與島上食材釀造啤酒的精釀啤酒廠兼啤酒吧，提供多款在地素材釀製的手工啤酒；「SR ice cream coffee Miyakojima」是主打能展現島嶼自然風土的手工製作冰淇淋，並有自家焙煎咖啡與義式咖啡飲品。

除了餐飲外，這裡也將有體驗空間「Laboratorio Arcadia」，提供陶藝體驗與販售。遊客可以在此製作以宮古島海洋與大地為主題的器皿或藝術作品，並選購沖繩藝術家製作的陶器。

▲能欣賞日落、海景、伊良部大橋的日落露台。

此外，屋頂空間則規劃為能眺望大海與夕陽的「日落露台」，遊客可從此處望見日落海灘與更遠的伊良部大橋，明年開幕後，將成為宮古島代表性的放鬆新地標。

▲▼星宇航空「台北－宮古島」航線將改為全年度航班。（圖／星宇航空提供）

而星宇航空近日也宣布，從明年2月12日起，「台北－宮古島」航線將改為全年度航班，同時也有「台中－宮古島」航線，讓旅客只要1.5小時航程就能直達這座「東亞馬爾地夫」。

星宇航空今年8月至10月間推出期間限定宮古島直飛航線，備受旅客青睞，因此決定從明年起改為全年度航班，2月12日「台北－宮古島」開航，而「台中－宮古島」緊接著於2月13日開航，兩條航線每周均提供2個來往航班。

業者表示，宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。旅客能前往著名的「17END」，欣賞跑道盡頭與海天一線的開闊景致，或造訪日本政府指定的天然紀念物「通池」，感受大自然雕刻出的獨特地貌，無論是騎行、散步、浮潛、打高爾夫，或是在沙灘享受暖陽，冬季的宮古島展現出靜謐而迷人的海島魅力。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）